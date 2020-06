Mirė „Žiedų valdovo“ aktorius I. Holmas

Sulaukęs 88 metų amžiaus mirė „Oskarui“ nominuotas britų aktorius Ianas Holmas, labiausiai garsėjęs vaidmenis filmuose „Žiedų valdovas“ (Lord of the Rings) ir „Svetimas“ (Alien).

Aktorius už vaidmenį filme „Ugnies vežimai“ (Chariots of Fire) buvo nominuotas „Oskarui“ geriausio antro plano aktoriaus kategorijoje, bet per savo karjerą suvaidino daug kitų garsių filmų, tarp kurių „Karaliaus Jurgio beprotybė“ (The Madness of King George) ir „Aviatorius“ (The Aviator).