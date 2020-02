Mirė „trilerių karalienė“ amerikiečių rašytoja M. Higgins Clark

Net ir įžengus į 10-ą dešimtį M. Higgins Clark teberašė knygas, o jos įtempto siužeto psichologiniai trileriai užtikrino rašytojai daugybę gerbėjų visame pasaulyje.

„Ji ramiai užgeso šį vakarą, būdama 92 metų, apsupta šeimos ir draugų“, – sakoma vėlai penktadienį paskelbtoje leidyklos „Simon & Schuster“ tviterio žinutėje.

Vien Jungtinėse Valstijose yra parduota daugiau kaip 100 mln. jos knygų egzempliorių. M. Higgins Clark sėkmę pasiekė įžengusi į 5-ąją dešimtį, po virtinės asmeninių tragedijų.

M. Higgins Clark knygos yra išverstos į 35 kalbas; pagal daugiau kaip 20 jų buvo pastatyta televizijos arba kino filmų.

Per savo karjerą rašytoja yra pelniusi virtinę apdovanojimų, įskaitant Prancūzijos detektyvinės literatūros didžiąją premiją (Grand Prix de Litterature Policiere, 1980). JAV rašytojų gildija „Mystery Writers of America“ 2000 metais jai skyrė Edgaro Allano Poe (Edgaro Alano Po) Didžiojo meistro apdovanojimą.

Baugūs siužetai

„Ji buvo unikali. Niekas niekada nebuvo gliaudžiau susisaistęs su savo skaitytojais negu Mary; ji juos suprato, tarsi jie būtų jos pačios šeimos nariai“, – sakoma rašytojos ilgamečio redaktoriaus Michaelo Kordos (Maiklo Kordos) pranešime.

„Ji visuomet būdavo visiškai tikra, ką jie nori – ir, galbūt dar svarbiau – ko jie nenori skaityti. Vis dėlto ji sugebėdavo juos nustebinti kiekviena savo knyga. Ji buvo trilerių karalienė“, – pridūrė jis.

2017 metais duodama interviu JAV visuomeniniam radijui NPR M. Higgins Clark sakė, kad jai didžiausias komplimentas – „kai kas nors man pasako: „Skaičiau jūsų prakeiktą knygą iki ketvirtos ryto.“

„Ji kuria personažus, su kuriais skaitytojai gali susitapatinti, o tuomet įveda juos į baugius siužetus. Gerbėjai tai dievina“, – pažymėjo NPR.

1927 metų gruodžio 24 dieną Niujorko rajone Bronkse airių imigrantų šeimoje gimusi Mary Theresa Eleanor Higgins (Meri Tereza Eleanor Higins) rašyti pradėjo anksti.

Jos tėvas mirė nuo širdies smūgio, kai mergaitei tebuvo 11 metų. Kadangi jos motinai buvo sunku auginti tris vaikus, Mary būdama 15-metė turėjo pradėti dirbti.

Karjerą ji pradėjo kaip viešbučio telefono operatorė, vėliau dirbo mašinininke ir svajojo tapti rašytoja.

Daug vėliau duotuose interviu M. Higgins Clark dalydavosi prisiminimais, kaip vaikštinėdavo Niujorko 5-ąja aveniu ir pavydžiai nužvelginėdavo vitrinose iškabintus drabužius, kurių galėdavo įsigyti tik sulaukusi komercinės sėkmės.

1949 metais ji tapo oro bendrovės „Pan Am“ stiuardese, bet po metų metė šį darbą ir ištekėjo už savo kaimyno Warreno Clarko (Voreno Klarko) bei susilaukė vaikų.

Ji įprato rašyti savo virtuvėje nuo penktos iki septintos ryto, prieš paruošdama savo penkis vaikus eiti į mokyklą.

Deja, kai M. Higgins Clark buvo 35-eri, jos vyras netikėtai mirė nuo širdies smūgio, tad gyvenimas vėl apvirto aukštyn kojomis.

Kad išlaikytų šeimą, M. Higgins Clark siuntinėjo leidykloms savo apsakymus ir sulaukė 40 neigiamų atsakymų. Ji taip pat pardavinėjo scenarijus radijo pjesėms.

Nusikalstamai sėkminga

Tačiau perėjusi prie psichologinių trilerių žanro M. Higgins Clark galiausiai sulaukė sėkmės, apie kurią ilgai svajojo.

Jos pirmasis 1975 metais išleistas romanas „Kur vaikai?“ (Where are the Children?), pasakojantis apie moterį, nuolat sapnuojančią košmarus, kad ji prarado savo du vaikus, buvo išspausdintas 75-iais leidimais.

1978 metais pasirodžius antrajam trileriui „Žvilgsnis tamsoje“ (A Stranger is Watching) ji tapo milijoniere.

Nuo tada dauguma jos knygų tapo itin perkamos – įskaitant „Prieš ištariant sudie“ (Before I say Goodbye, 2000) ir „Gatvėje, kurioje gyveni“ (On the Street Where You Live, 2001), užėmusios pirmąją vietą dienraščio „The New York Times“ perkamiausių knygų sąraše.