Mirė „Oskarui“ nominuotas amerikiečių aktorius D. Aiello

Aktorius žinomas už vaidmenis filmuose „Pamišę“ (Moonstruck), „Krikštatėvis II“ (The Godfather: Part II) ir „Elkis teisingai“ (Do the Right Thing). Už vaidmenį Spike'o Lee juostoje „Elkis teisingai“ D. Aiello buvo nominuotas „Oskarui“ geriausio antro plano aktoriaus kategorijoje.

D. Aiello dažnai tekdavo vaidinti „kietą“ vyruką italą, nusikaltėlį arbą tėvą.