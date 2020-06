Mirė ispanų rašytojas, knygos „Vėjo šešėlis“ autorius C. R. Zafonas

„Šiandien mirė C. R. Zafonas, vienas geriausių šiuolaikinių rašytojų. Visada tave prisiminsime, Carlosai!“, – rašė leidykla „Planeta“.

C. R. Zafonas išgarsėjo romanu „Vėjo šešėlis“ (The Shadow of the Wind).

Barselonoje gimęs rašytojas nuo 1993 metų gyveno JAV, Los Andžele. Kaip teigiama, vyras kelerius pastaruosius metus sirgo vėžiu.