Mirė iškilus vokiečių kino kūrėjas W. Petersenas

W. Petersenas, per penkis dešimtmečius apėmusią karjerą kūręs filmus, kuriuose vaidmenis kūrė ryškiausios Holivudo žvaigždės, kaip antai, Clintas Eastwoodas (Klintas Istvudas), Dustinas Hoffmanas (Dastinas Hofmanas), George'as Clooney (Džordžas Klunis), Harrisonas Fordas (Harisonas Fordas) ir Bradas Pittas (Bredas Pitas), mirė penktadienį Los Andžele.

Vokietijos mieste Emdene 1941 metais gimęs W. Petersenas pirmos didelės sėkmės sulaukė sukūręs 1981 metų filmą apie Antrojo pasaulinio karo vokiečių povandeninį laivą pagal romaną „Das Boot“ apie mūšį dėl Atlanto.

1983 metais ši juosta buvo nominuota dviem „Oskarams“, įskaitant geriausio režisieriaus kategoriją. Kitais metais W. Petersenas išleido savo pirmąjį filmą anglų kalba – maginės fantastikos juostą vaikams „Begalinė istorija“ (The NeverEnding Story).

Dešimtajame dešimtmetyje jis Holivude kūrė veiksmo ir katastrofų filmus. Režisierius bendradarbiavo su C. Eastwoodu ir Johnu Malkovichiumi (Džonu Malkovičiumi) kurdamas trilerį „Ugnies linijoje“ (In The Line of Fire), taip pat režisavo filmą apie pandemiją su J. Hoffmanu „Epidemija“.

Glenn Close (Glen Klouz), kartu su H. Fordu sukūrusi vaidmenį W. Peterseno juostoje „Prezidentinis lėktuvas“, naujienų agentūrai AFP atsiųstame pranešime rašė, kad darbas su režisieriumi vokiečiu „išlieka ypatingas prisiminimas“.

„Nors scenarijus buvo jaudinamas ir neįtikėtinai įtemptas, prisimenu daug juoko, ypač scenose prie didžiulio stalo Strateginių pasitarimų kabinete“, – prisiminė ji.

„Mano atmintyje išlikęs vyras, kupinas joie de vivre, daręs tai, ką labiausiai mėgo“, – pridūrė G. Close.

Šio amžiaus pirmame dešimtmetyje W. Petersenas režisavo filmą „Pražūtinga audra“ (The Perfect Storm) su G. Clooney ir „Troja“ (Troy), kurioje pagrindinį vaidmenį sukūrė B. Pittas.

Jis mirė savo rezidencijoje Los Andželo Brentvudo rajone ant savo žmonos Marios-Antoinette (Marijos Antuanet), su kuria gyveno 50 metų, rankų.