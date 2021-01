M. Levickis: nebijau drąsių eksperimentų ir improvizacijų

Akordeonistas Martynas Levickis pristato albumą „Vivaldi: The Four Seasons“. Po septynerių metų pertraukos pasirodžiusiame naujame muzikanto įraše – unikalus ir pirmasis pasaulyje legendinio baroko kompozitoriaus Antonio Vivaldi kūrinio „Metų laikai“ atlikimas skambant klavišiniam akordeonui, gitarai ir styginių orkestrui.

Tris albumus savo diskografijoje jau turintis muzikantas džiaugiasi, kad naujausias jo įrašas išleistas ir melomanų vertinamu vinilo plokštelės formatu. Rankose laikydamas savo pirmąjį vinilą, Martynas užsimena, kad „Metų laikai“ – pirmasis iš suplanuoto muzikinio diptiko, tad šiemet sulauksime ir antrosios akordeonisto vinilo plokštelės.

„Gyvenime svarbu patirti vis naujų dalykų, tik taip galime įpūsti ugnies į savo kasdienybę. Todėl džiaugiuosi, kad rankose laikau savo pirmąją vinilo plokštelę, kuri man – kaip meno kūrinys! – naują albumą pristato M. Levickis. – Ne tik dėl to, kad plokštelėje įrašytas mano ir „Mikroorkéstra“ atlikimas, o joje skamba neblėstančio populiarumo Vivaldi muzika, bet ir plokštelės dizainas – ypatingas, kūrybiškai apgalvotas ir išpildytas.“

Skaitmeninėse platformose ir kompaktinės plokštelės formatu albumas „Vivaldi: The Four Seasons“ pasirodė dar praėjusiais metais. Pirmąją šių metų dieną albumo ištrauką „Žiema“ savo programoje transliavo nacionalinis Honkongo radijas RTHK Radio 4.

Prie Vivaldi kūrybos muzikantas pirmą kartą prisilietė dar 2006 metais, kai pirmasis Lietuvoje pradėjo groti „Metų laikų“ transkripcijas akordeonu. Novatoriškas šio kūrinio atlikimas Martynui vėliau taip pat atvėrė kelius ir į tarptautinę klasikinės muzikos sceną. Jo atliekami „Metų laikai“ skambėjo prestižiniuose festivaliuose Pietų Korėjoje, Italijoje, Vokietijoje, Kinijoje.

„Vivaldi mano gyvenime atsirado senokai, bet kaskart aš jame randu vis naujų dalykų, – pasakoja Martynas. – Ir anaiptol nuo manančių, kad šie opusai jau išnaudojo savo gylį ir prasmę, aš žinau ir savo darbu įrodau, kad net ir kultiniame opuse galiu išieškoti naujų sąskambių.“

Talentingas muzikantas nebijo drąsių eksperimentų ir improvizacijų, tad siekia akrobatiškai išlaviruoti tarp istorinio palikimo ir jaunatviško polėkio. Anot Martyno Levickio, „nuolatinis balansavimas tarp seno ir naujo – akordeono genetinis kodas“.

Naujai aranžuota „Metų laikų“ interpretacija – ne išimtis ir atspindi jaunatvišką ir laisvą akordeonisto muzikos stilių. Interpretuodamas šį kūrinį Martynas pasirinko netradicinius sprendimus, kurie „Metų laikams“ suteikė dar daugiau polėkio ir gaivališkumo. Muzikantas nevengė įterpti ritmo pokyčių, harmonijos konversijos ar net netikėto instrumentų pasirinkimo: solo instrumentą smuiką čia pakeičia M. Levickio akordeonas, tradicinį klavesiną – gitara, o atidus klausytojas taip pat gali išgirsti orkestro narius ir solistą švilpiant ar laisvai improvizuojant.

Dėl karantino atšaukus suplanuotus koncertus ir muzikantų gastroles Vokietijoje, M. Levickis po ilgos pertraukos galėjo atsidėti naujos muzikos įrašams ir leidybai. Akordeonistas ypač džiaugiasi, kad šiemet savo gerbėjams galės pristatyti net du išskirtinius albumus.

„Vivaldi: The Four Seasons“ yra pirmoji suplanuoto muzikinio diptiko dalis. Šiemet taip pat pasirodys M. Levickio ypač vertinamo Argentinos kompozitoriaus Ástor Piazzolla 100-osioms gimimo metinėms skirtas albumas „Piazzolla: Seasons of Buenos Aires“.