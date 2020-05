Kultūra už lango: šokis atkeliauja į didžiųjų miestų kiemus

„Yra langas. Yra kaimynai. Kiemas. Ir yra ŠOKIS“ – su tokiu šūkiu ŠŠA atneša šokį arčiau namų. „Mūsų tikslas yra priminti, kad šalia visko, kas vyksta mūsų kasdienybėje, yra ir šokis. Tikimės, kad jau greitai su žiūrovais galėsime susitikti spektakliuose, o kol kas kviečiame palaikyti ryšį kitokiu būdu ir susitikti savo namų kiemuose – šokį iš gana neįprasto kampo išvysti pro savo langus ir balkonus,“ – apie iniciatyvą pasakoja ŠŠA pirmininkė Agnietė Lisičkinaitė.

Penkių pasirodymų ciklą pradės Šeiko šokio teatras, kuris gegužės 19 d., 19 val., Klaipėdos Mažvydo alėjoje rodys spektaklio „Pareiškiu – Brandir“ ištrauką (choreografai – Alban Richard ir Agnija Šeiko, šokėjai –Gintarė Marija Ščavinskaitė, Oksana Griaznova, Marija Ivaškevičiūtė, Inga Kuznecova, Dovilė Binkauskaitė, Mantas Černeckas, Niels Claes, Evgenij Kalachov). Gegužės 23 d., 20 val., šokio dovanas miestiečiams Kauno gimtadienio proga atneš Ieva Jackevičiūtė su spektakliu „Visas menas apie mus“ (choreografė Ieva Jackevičiūtė, šokėjos Saulė Sakalauskaitė ir Jurgita Maskoliūnaitė, gyva muzika – „Kedrostoburas“). Gegužės 26 d., 19 val. Vilniaus Šeškinės mikrorajone spektaklio „Feel-Link“ ištrauką pristatys Vilniaus miesto šokio teatras „Low Air“ (choreografai ir atlikėjai Airida Gudaitė ir Laurynas Žakevičius). Birželio 4 d., 19 val., Klaipėdos Mažvydo alėjoje Šeiko šokio teatras skirs dėmesio mažiausiems žiūrovams – čia bus rodoma spektaklio kūdikiams „Lumi“ ištrauka (choreografė Dalija Acin Thelander, šokėjai – Oksana Griaznova, Marija Ivaškevičiūtė, Inga Kuznecova). Birželio 9 d., 19 val., Vilniuje, Užupyje spektaklio „Abejingumas“ ištrauką atliks Austėja Vilkaitytė.

Šokis, persikėlęs į kiemus, – neįprastas reiškinys žiūrovams, tačiau ne visiems atlikėjams. „Šokis kiemuose mus, kaip urbanistinio šokio atstovus gražina į aplinką, kurioje šis šokis gimė ir ilgą laikė vystėsi, – sako vienas iš kieme pasirodysiančio šokio teatro „Low Air“ įkūrėjų Laurynas Žakevičius. – Tai grįžimas į bendruomenę, kurioje šokis vystėsi dalinantis socialiniais išgyvenimais per judesį. Visa tai, kas veikė žmones ir bendruomenę socialiniame, ekonominiame, psichologiniame kontekstuose išsireiškė per šokį – per gatvės šokį. Tokioje aplinkoje gimė hiphopas. Scenoje praktikuojamiems ir pristatomiems menams tai veikiau jų meno įvietinimas kitose erdvėse ir naujų prasmių atradimas. Šokio spektakliui „Feel-Link“ pasirodymas kiemuose yra galimybė profesionaliai scenai pritaikytą urbanistinio šokio spektaklį gražinti žmonėms ir aplinkai iš kur mes, kaip šokėjai, kilome. Pirmosios šio spektaklio darbinės versijos būtent ir vyko kiemuose, gatvėje, viešose erdvėse, ant asfalto.“

Šokį kiemuose virtualiai galės išvysti visi – pasirodymai bus tiesiogiai transliuojami Šiuolaikinio šokio asociacijos „Facebook“ paskyroje.

Daugiau informacijos apie ŠŠA – www.lcda.lt. Projekto partneriai: „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, Šeškinės bendruomenių sąjunga ir Užupio respublikos bendruomenė. ŠŠA veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.