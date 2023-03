Kilus pasipiktinimui Floridos mokykloje, Italija kviečia pamatyti Dovydo skulptūrą

Florencijos muziejus sekmadienį pakvietė vienos Floridos mokyklos mokinius bei jų tėvus asmeniškai apžiūrėti Michelangelo (Mikelandželo) Dovydo skulptūrą po to, kai mokyklos direktorė buvo priversta atsistatydinti dėl tėvų skundų dėl to, kad per dailės pamoką šeštos klasės mokiniams buvo parodytas nuogo Renesanso šedevro atvaizdas.