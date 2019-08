Kanados bliuzo ir roko gitaros herojus A. Gomes

Nuo pat savo debiutinio įrašo, išėjusio 1998 m., kuria virtuozišką, ugningą bliuzą ir dabar jo diskografiją puošia 13 albumų bei daugybė apdovanojimų. Ekstaziški pasirodymai, ypatinga už žodžių ir natų slypinti dvasia jam leido greitai atsidurti pirmaeilių bliuzo atlikėjų gretose daugiau nei šimtą metų skaičiuojančioje jo istorijoje.

Bliuzo ir roko monstru tituluojamo A. Gomes dainų turinys – įsimintinas, muzika žymi savo industriniu gitaros girgždesiu bei varijuojančiomis balso moduliacijomis nuo rėksmingo iki labai saldaus, o gitaros solo yra tapęs tikru jo prekiniu ženklu, iškėlusiu į modernaus bliuzo priešakį. Atlikėjas dėl savo gitaros frazuočių yra lyginamas su Jimi Hendrix, Otis Redding dvasia ir Steven Tyler išvaizda.

A. Gomes gabumų pro ausis nepraleido „Billboard“, išrinkdami jį geriausiu bliuzo atlikėju. 2017 m. „European Blues Awards“ apdovanojimuose tapo laimėtoju „Best Musician/Live Performance“ kategorijoje. O dėl naujausio albumo „Peace, Love & Loud Guitars“ (2018 m.) kone visi pametė galvas: jis atsidūrė pirmose „iTunes“ „Blues Chart“ ir „Amazon“ „New Release Blues Chart“ vietose, o „Blues Rock Review“ bei „Soundguardian Magazine“ įvardino jį geriausiu metų albumu.

A. Gomes yra koncertavęs arti dvidešimties skirtingų šalių ir pasirodė drauge su gerai žinomomis žvaigždėmis B.B. King, Buddy Guy, Robert Plant, Joe Bonamassa, „Heart“, Jonny Lang, Sammy Hagar, „38 Special“ ir kt. Dabar kūrėjas gyvena Sent Luise (Misūris, JAV) ir su savo grupe turuoja Europoje ir Šiaurės Amerikoje.

Tikėdamas, kad muzika gali įkvėpti žmogaus dvasią, A. Gomes 2010 m. įkūrė „Music Is the Medicine Foundation“ (liet. „Muzikos medicinos fondą“). Ši ne pelno siekianti organizacija pasitelkdama gydomąją muzikos galią, padeda vėžiu sergantiems vaikams, jaunuoliams su autizmo sindromu ir karo veteranams. „Music Is the Medicine Foundation“ finansuoja dainų kūrimo stipendijas, rengia muzikinio ugdymo programas, aukoja instrumentus.

Negana to, A. Gomes yra ir apdovanojimų pelnęs bliuzo istorijos mokslininkas. Jam buvo suteiktas Toronto universiteto C.P. Stacey vardo apdovanojimas už didžiausią surinktą akademinių taškų vidurkį per visą universiteto istoriją! Kūrėjas apgynė magistro baigiamąjį darbą apie rasinę ir kultūrinę bliuzo muzikos raidą bei tapo išskirtiniu Kanados universiteto aukštojo mokslo absolventu.

Koncertai:

Rugpjūčio 21 d. 19 val. Vasaros terasa, Vilnius

Rugpjūčio 22 d. 19 val. Sakramento kiemelis, Kaunas

Daugiau informacijos: www.gmgyvai.lt

Bilietai: Tiketa