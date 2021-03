A. Jolie priklausęs W. Churchillio paveikslas parduotas už 7 mln. svarų

Polinkį į meną turėjęs W. Churchillis nutapė peizažą „Kutubijos mečetės bokštas“ („Tower of the Koutoubia Mosque“) aliejiniais dažais, per Antrąjį pasaulinį karą 1943 metais lankydamasis Maroke.

Šį darbą jis padovanojo kitam karo laikų lyderiui JAV prezidentui Franklinui D. Rooseveltui (Franklinui D. Ruzveltui).

Aukcionų namai „Christie's“ šį kūrinį pavadino „svarbiausiu Churchillio darbu“.

„Jis ne tik ypatingas savo sukūrimo vieta, bet dar yra vienintelis peizažas, kurį jis nutapė“ karo metu, priduriama aukciono namų pranešime.

Marakešo saulėlydžio nušviesta XII amžiaus Kutubijos mečetė su Atlaso kalnais horizonte yra vienintelis Antrojo pasaulinio karo laikų britų lyderio paveikslas, jo sukurtas per 1939–1945 metų konfliktą.

Po įnirtingų kainos siūlymų, didžioji dalis kurių buvo pateikta telefonu, paskutinis aukciono plaktuko dūžis užfiksavo 7 mln. svarų kainą – gerokai didesnę nei tikėtasi prieš aukcioną. Tuomet paveikslas buvo įvertintas 1,5–2,5 mln. svarų.

Kaip tviteryje paskelbė „Christie's“, galiausiai už šį paveikslą su komisiniais mokesčiais pirkėjas sumokėjo 8,2 mln. svarų (9,48 mln. eurų).

Tame pačiame aukcione buvo parduoti dar du W. Churchillio darbai. Už visus tris buvo gauta 9,43 mln. svarų (10,9 mln. eurų).

W. Churchillis, kuris prieš pasukdamas į politiką buvo karjeros karininkas, taip pat mėgo tapyti. Nors šį pomėgį jis atrado būdamas 40 metų, per savo gyvenimą sukūrė maždaug 500 paveikslų.

Politiko susižavėjimas ypatinga Maroko šviesa, leidusia trumpam užmiršti politinius neramumus ir nuobodžiai pilką Londono dangų, siekia ketvirtą praėjusio amžiaus dešimtmetį, kai Marokas buvo prancūzų protektoratas.

Per 23 metus W. Churchillis šioje Šiaurės Afrikos šalyje lankėsi šešis kartus.

„Čia, šiose erdviose palmių giraitėse, iškylančiose iš dykumos, keliautojas gali nebūgštauti dėl nuolatinių saulės spindulių... ir pasinerti į apmąstymus, nepaliaujamai mėgaudamasis sniegu padengtų Atlaso kalnų panorama“, – rašė jis 1936 metais Britanijos laikraštyje „Daily Mail“.

Gimtadienio dovana

Savo molbertą jis paprastai statydavo milžiniško viešbučio „La Mamounia“ arba vilos „Taylor“ balkonuose. Šiuos laikinus namus buvo ypač pamėgę pasiturintys Europos keliautojai praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje.

Būtent šioje viloje po 1943 metų sausį vykusios Kasablankos konferencijos, kur susitiko su F. D. Rooseveltu ir Prancūzijos prezidentu Charles'iu de Gaulle'iu (Šarliu de Goliu), W. Churchillis nutapė, kaip manoma, puikiausią savo paveikslą – virš apsauginių mūrų apjuosto senamiesčio iškilusį minaretą kalnų fone ir mažas spalvingas žmonių figūras pirmajame plane.

„Negalite nepamatyti Marakešo sukorę visą šį kelią (ir atvykę) iki Šiaurės Afrikos “, – neva sakė jis F. D. Rooseveltui. – Aš turiu būti su jumis, kai pamatysite tą saulėlydį Atlaso kalnuose.“

Vienoje to meto laikraščio nuotraukoje abu lyderiai įamžinti besigėrintys tuo saulėlydžiu.

JAV delegacijai išvykus W. Chuchillis liko dar vienai dienai ir nutapė Katubijos mečetę kalnų fone.

Šį paveikslą britų premjeras nusiuntė F. D. Rooseveltui kaip dovaną gimtadienio proga.

„Tai yra asmeniškiausia ir ryškiausia Churchillio diplomatijos išraiška“, – sakė aukcionų namų „Christie's“ britų moderniojo meno skyriaus atstovas Nickas Orchardas (Nikas Orčardas).

„Tai nėra lyderiams įprasta dovana. Tai yra švelnioji galia – būtent tuo ypatingi šie santykiai“, – kalbėjo jis.

Antrasis W.Churchillio peizažas „Scena Marakeše“ (Scene in Marrakesh), sukurtas per pirmąjį jo apsilankymą Maroke 1935 metais, anksčiau buvo parduotas už 1,5 mln. svarų (1,73 mln. eurų).

Paveikslas buvo sukurtas W. Churchilliui apsistojus viešbutyje „La Mamounia“, kur jis žavėjosi „tikrai nuostabia panorama, žvelgdamas virš apelsinmedžių ir alyvmedžių viršūnių“, rašė jis laiške savo žmonai Clementine (Klementain).

Buvusio premjero tapyta Londono Šv. Pauliaus katedra buvo parduota už 800 tūkst. svarų (924 mln. eurų).