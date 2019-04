Išrinktos gražiausios Baltijos šalių 2018-ųjų metų knygos

Komisiją sudarė vienas kiekvienos šalies atstovas: knygų dailininkas Jokūbas Jacovskis (Lietuva), knygų įrišimo dailininkė Kadi Kiipus (Estija) ir dailininkė Anta Pence (Latvija). Estijos ir Latvijos atstovai rinko gražiausią Lietuvos knygą, Latvijos ir Lietuvos – Estijos, Estijos ir Lietuvos – gražiausią Latvijos knygą.

Baltijos šalių knygos meno konkurso diplomai atiteko šioms knygos:

LIETUVA – Rimvydas Laužikas, Antanas Astrauskas „How the future king of England ate peacock in Vilnius“. Knygos dizaino ir maketo kūrėjai – „Godspeed Branding“ (dailininkai Dovydas Stonkus ir Deimantė Brukštaitė), iliustravo Ugnė Balčiūnaitė, Deimantė Brukštaitė, Jokūbas Mulerskas, Džiugas Valančauskas, Lina Vyšniauskaitė, maketavo Ugnė Lapėnaitė.

Knygą išleido Lietuvos kultūros institutas, spausdino ,,Baltijos kopija“.

Diplomas skirtas už nuoseklią, apgalvotą ir aiškią maketo struktūrą bei darnią visumą.

Knyga 2018 m. pelnė tarptautinio konkurso „EPICA Awards“ bronzą. Leidinio dizainas įvertintas aukščiausiu reklamos festivalio „Adrenalinas“ apdovanojimu kategorijoje „Dizaino sprendimai“ ir „Balticbest“ aukso medaliu. Lietuvos knygos meno konkurse jai skirtas diplomas dalykinių knygų kategorijoje, Niujorko teisių mugės iliustruotų knygų dizaino konkurse „Talking Pictures: Selected Books“ ji išskirta specialiuoju paminėjimu.

LATVIJA – „Kalevipoeg“. Knygos dailininkas Armands Zelčs, išleido leidykla ,,Neptuns“, spausdino ,,Jelgavas Tipografija“.

Diplomas skirtas už išskirtinį ir kartu paprastą dizainą, sėkmingą medžiagų parinkimą ir puikų įrišimą.

ESTIJA – „Ekka Uus Maja“

Knygos dizainą parengė ,,Stuudio Stuudio“, išleido ,,EKA Kirjastus“, spausdino ,,Tallina Book Printers“.

Knyga įvertinta už naujovišką dizainą, išradingai ir funkcionaliai panaudotą modernų šriftą.

Baltijos šalių knygos meno konkursas 2020 metais vyks Rygoje, 2021 m. – Vilniuje.