Įspūdžiai po filmo „Nova Lituania“: nustebino pabaiga, garso takelis ir emocija

P. Ambrazevičius negailėjo pagyrų K. Kaupinio debiutui. „Turėjau lūkesčių, bet filmas juos net viršijo – mūsų galvose pagrindinio veikėjo prototipas Kazys Pakštas yra komiškas veikėjas, o filme jis – kuo tikriausias patriotas, jaučiantis ateinančią grėsmę ir nuoširdžiai besirūpinantis Lietuvos ateitimi. Tarp aktorių Alekso Kazanavičiaus ir Vaidoto Martinaičio jaučiama chemija, kurią lietuviškuose filmuose retai beišvysi. Be to, filme pamatysite tokį Kauną, kokio nesate matę – bent jau aš nebuvau. Gaila, kad dėl pandemijos susijaukė ir šito filmo premjera, tačiau smagu, kad pagaliau jį galima pamatyti kino teatre. Kartu su „Šventuoju“ tai yra geriausias lietuviškas filmas per paskutinius dešimt metų.“

Meistrų ir metrų puokštė, kitaip nepasakysi. Tai irgi priverčia neatitraukti akių nuo ekrano.

Dainininkė I. Narkutė atskleidė, kad ji filmą matė ne vien akimis. „Man patiko ir žiūrėti, ir klausyti. Kaip muzikantė, daug pasaulio patiriu ausimis, tad patiko garso takelis ir dialogai. Patyriau estetinį malonumą gėrėtis tuo, ką matau, ir tuo, ką girdžiu. Taip pat nustebino su klaustuku mane palikusi filmo pabaiga. Po seanso su drauge svarstėme, o kaip iš tiesų viskas buvo: kiek atvaizduoti realūs dalykai, o kiek režisierius ir scenarijaus autorius leido sau kurti. Menininkas visuomet turi tokią privilegiją, prabangą ir teisę. Dar vienas dalykas, kurį vis kartojau žmonėms, klausinėjusiems apie įspūdžius – aktorių puokštė. Meistrų ir metrų puokštė, kitaip nepasakysi. Tai irgi priverčia neatitraukti akių nuo ekrano.“

Dainininkė Migloko įvertino filmo „Nova Lituania“ vizualumą. „Filmas susižiūrėjo labai „skaniai“. Atėjau tiksliai nežinodama, kur einu, apie filmą skaičiau nedaug – tiesiog buvo įdomu. Man patiko emocinių žmonių išgyvenimų iškėlimas aukščiau kažkokios masinės beprotystės bei skrupulingai, subtiliai ir nepriekaištingai sukurtas futuristiško švarumo retro stilius. Jis labai priminė Francis Ford Coppola filmą „Tetro“.

A. Kulitaitė po filmo atkreipė dėmesį, kad šiandien trūksta tokių žmonių, kaip K. Pakštas: „K. Kaupinio pirmasis ilgametris buvo lyg gaivaus vėjo gūsis lietuviškame kine po metų pertraukos, o gūsius, deja, aš pajuntu itin retai. Paskutinį tokį jutau žiūrėdama M. Kavtaradzės „Išgyventi vasarą“. Dėstytojo, vizionieriaus bei geografo K. Pakšto istorija, kuris filme buvo pavadintas Feliksu Gruodžiu, man šiek tiek priminė Don Kichoto nuotykius. Ir nors nūdienoje tokios mintys bei idėjos galėtų būtų nurašytos diagnozei, mūsuose donkichotizmo man pritrūksta.“

Manau, mes istorijoje turime per mažai ekscentrikų – pas mus visi arba didvyriai, arba vadovėliškai normalūs.

A. Kavaliauskaitę taip pat sužavėjo pagrindinis herojus. „K. Pakšto idėja yra šauni. Pagalvojus, juk mūsų istorijoje buvo mažai tokių „think big“ žmonių – tokių, kurie turėjo idėjų. Bent jau aš iš istorijos pamokų įsivaizdavau, kad Pakštas – komiškas herojus, kvailelis. Filme jis vaizduojamas kaip žmogus, kuriam idėja yra viskas ir dėl jos jis gali daug paaukoti. Jis – ne kvailas, o ekscentriškas ir man žavu, kad filmo komanda įžvelgė tą ekscentriškumą. Manau, mes istorijoje turime per mažai ekscentrikų – pas mus visi arba didvyriai, arba vadovėliškai normalūs. Neabejoju, kad jų vis dėlto buvo, tik mes dar nematėme ir tikiuosi, kad tokių filmų dėka galėsime su jais susipažinti. Man nuoširdžiai patiko filmas – visiems draugams rekomenduoju.“

Filmą mačiusieji sutartinai neigia mitus apie nespalvotą kiną. „Man truputį neramu, kad pamatę nespalvotas filmo ištraukas arba anonsus, žmonės gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tamsią filmo nuotaiką. Iš tikrųjų jis yra net ir komiškas, o išeidami iš premjeros kalbėjomės, kad jis yra šviesus savo siela,“ – pastebi A. Kavaliauskaitė.

Filmą rekomenduoju ne kaip gerą lietuvišką, o kaip gerą apskritai. Pasauliniu mastu.

A. Kulitaitė taip pat prieštarauja nuomonei, kad nespalvotas kinas nėra tinkamas šiuolaikinei kartai: „Manau, kad toks kinas spalvotų kadrų sumaištyje kaip tik yra tikra egzotika ir drąsiai šį filmą rekomenduočiau jaunosios kartos žiūrovams, o mokytojams siūlyčiau pagalvoti apie galimybę jį rodyti per istorijos pamokas. Filmą rekomenduoju ne kaip gerą lietuvišką, o kaip gerą apskritai. Pasauliniu mastu.“

Filmas „Nova Lituania“ pripažintas geriausiu filmu Atėnų ir Rygos kino festivaliuose, pelnė specialų „Cineuropa“ apdovanojimą Vilniaus kino festivalyje „Kino pavasaris“, o režisierius K. Kaupinis buvo paskelbtas geriausiu režisieriumi Vokietijoje vykusiame „goEast“ kino festivalyje. Filme vaidina Aleksas Kazanavičius, Vaidotas Martinaitis, Valentinas Masalskis, Rasa Samuolytė, Eglė Gabrėnaitė.

Filmo anonsą galite pamatyti čia.