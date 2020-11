Grupė „Mėlyna“ – jauni ir pastebėti: kas toliau?

Šiais metais konkursuose sužibėjo ir metų atradimu tapo jaunimo iš Šakių – Beatos Šiuikaitės, Domo Plančiūno, Saido Stikliaus ir Viliaus Matulaičio – suburtas post rock / shoegaze projektas „Mėlyna“. Grupė dalyvavo abiejuose minėtuose konkursuose – „Novus“ užėmė pirmą, o „Garaže“ – antrą vietą.

Daugeliui dar vienu atradimu tapo hiphopą ir džiazą maišantis Jono Filmanavičiaus, Kazimiero Krulikovskio, Vainiaus Indriūno ir Simono Krukonio projektas „John‘s Shower Band“, kurie pernai „Novus“ užėmė antrą, o šių metų „Garažo“ konkurse – pirmą vietą. Dviejų jaunų ir talentingų grupių nariai pasakojo apie savo patirtis dalyvaujant konkursuose, ateities planus ir ruošiamus naujus albumus. Grupė „Mėlyna“ leis debiutinį, o „John‘s Shower Band“ jau antrąjį, nes vasario viduryje pasirodė jų pirmasis darbas „Shampoo“.

Neįkainojama patirtis

Pirmą kartą šiuose jaunųjų grupių konkursuose savo jėgas išbandžiusios ir puikiai pasirodžiusios grupės „Mėlyna“ narė B.Šiuikaitė pasakoja, kad registravosi į konkursus ne tik norėdami pristatyti savo muziką platesnei auditorijai, bet ir įgyti patirties: „Mūsų kūrybą išgirdo daug jos dar neatradusių žmonių, bet konkursuose dalyvavome ir dėl patirties bei atsako. Mums buvo svarbu sužinoti, ką kiti žmonės mano apie grupę. Nuvykti į konkursą, kur tavęs klauso patyrę muzikos žinovai, – vien tai motyvavo dalyvauti.“

Jaunųjų grupių konkursą „Garažas“ laimėjusios „John‘s Shower Band“ narys V.Indriūnas sako, kad konkursų patirtys labai geros, ir pastebi, kad konkursuose dalyvauja vis daugiau alternatyvią / eksperimentinę muziką atliekančių kūrėjų: „Kai pirmą kartą dalyvavome konkurse, mes tikrai išsiskyrėme, o šiais metais buvo daugiau stipriai džiazinių ir labai alternatyvią muziką grojančių grupių, pavyzdžiui, „Plié“, „Kozmik Pacany“, „Dargana“, „Chalat Jazz“... Smagu, kad kartu galime nusverti tą skalę ir matyti visiškai alternatyvias grupes „Tamsta“ klubo ar menų fabriko „Loftas“ scenoje.“

Abiejų grupių nariai pasakoja, kad buvo svarbu išgirsti viską, ką komisija turėjo pasakyti ar patarti. „Jau pirmasis „Garažo“ pusfinalis tikrai motyvavo, nes komisijos nariai sakė, kad juos nustebinome ir buvome šių metų atradimas. Tokie geri atsiliepimai iš muzikos profesionalų mus tikrai džiugino“, – sako grupės „Mėlyna“ gitaristas D.Plančiūnas. Būgnininkas V.Matulaitis priduria: „Tačiau, esame jauna grupė ir geriausias dalykas, ką galime išgirsti, yra kritika.

Svarbu žinoti, ką galime daryti geriau ir tobulėti, todėl vertinome visus gautus patarimus.“ Tam pritarė ir „John‘s Shower Band“ nariai. „Iš komisijos tarsi gavome patvirtinimą, kad vis dėlto viską darome gerai. Mūsų muzika išsiskiria iš kitų panašaus stiliaus grupių ir kartais pagalvojame, kad gal mes ne taip gerai grojame ar kažką ne taip darome, bet kai komisija ir žmonės, į kuriuos lygiuojiesi, sako, kad viskas yra gerai, tai motyvuoja toliau dirbi ir groti“, – sakė „John‘s Shower Band“ narys J.Filmanavičius.

Kartu grojantis K.Krulikovskis priduria, kad komisija ne tik pataria, bet ir supažindina su realybe: „Taip pat komisija sugrąžina į realybę, nes tikėtis, kad per metus išpopuliarėsi ir grosi didžiausiose Lietuvos scenose, yra nerealu. Tai sėkmės istorijos, kurias skaitome knygose, bet to nepasiekiama per metus ar dvejus.“

Dėmesys – ne tik iš gerbėjų

Žinoma, šie konkursai ir pasirodymai jų scenose ne tik padeda tobulėti ar atkreipti gerbėjų dėmesį. Juk juos stebi daug su muzikos industrija susijusių žmonių. „Konkursai tikrai padeda atkreipti gerbėjų dėmesį – po pasirodymų scenoje stipriai išauga perklausų muzikos pasiklausymo platformose skaičiai, padaugėja ir sekėjų socialiniuose tinkluose“, – sako Kazimieras iš „John‘s Shower Band“.

Grupės „Mėlyna“ narys D.Plančiūnas priduria, kad konkursų dalyviai sulaukia dėmesio ir iš muzikos industrijoje dirbančių žmonių: „Šią vasarą gavome daug pasiūlymų koncertuoti. Tikrai tiek nesitikėjome. Taip pat gavome keletą pasiūlymų dėl grupės vadybos, bet atsisakėme. Šiuo metu dar pavyksta susitvarkyti patiems. Žinoma, vadybos anksčiau ar vėliau reikės, bet manome, kad esame dar nepasiruošę. Kaip neapsirikti? Esame jauna grupė ir mus lengva apgauti.“

„John‘s Shower Band“ pasakoja, kad visais grupės reikalais taip pat rūpinasi patys, bet gera vadyba tikrai būtų naudinga: „Viską darome patys, įdedame daug darbo ir tikime tuo, ką darome. Žinoma, kartais norėtume atsisakyti tų vadybos darbų. Kai yra žmogus, kuris turi daugiau patirties ir padeda, – puiku, tačiau kaip rasti tinkamą žmogų? Iš kitos pusės, reikia parodyti ir tai, kad grupė pati kažką gali, kad tiki tuo, ką daro, ir jai svarbu eiti į priekį“, – svarsto „John‘s Shower Band“ narys S.Krukonis.

Su grupėmis pakalbėjome ir apie ateitį. Ne tik apie koncertus ar naują kūrybą, bet ir tai, kad dažnai, išvykus studijuoti į kitą miestą ar kitą šalį, atsiradus darbų ir kitų įsipareigojimų, jaunos grupės išsiskirsto.

„Labai tikimės, kad išliksime kartu. Gali būti, kad mums vienus metus teks daryti pertraukėlę. Domas išvažiuos studijuoti ir turbūt negalėsime taip dažnai susitikti, todėl dabar stengiamės padaryti kiek galima daugiau. Nenorime vėliau savęs graužti, kad turėjome galimybę tiek visko daryti ir nepadarėme“, – sako grupės „Mėlyna“ narė B.Šiuikaitė. „John‘s Shower Band“ narys K.Krulikovskis pasakoja, kad vienas jo grupės narių šiuo metu studijuoja Nyderlanduose, todėl buvo šiek tiek sunkumų, bet viską galima išspręsti:

„Visi keturi esame muzikantai. Mes ne tik grojame kartu, bet esame ir labai geri draugai. Jau yra susibūręs bendras ratas ir iš jo būtų labai sunku išeiti. Žinoma, mes dar gana jauni ir tam tikros problemos mūsų dar nepalietė, bet sprendžiame tai, kas yra čia ir dabar, bei judame pirmyn.“

Grupių „Mėlyna“ ir „John‘s Shower Band“ nariai atskleidžia, kad jau dirba prie naujų kūrinių ir būsimų albumų. „Neseniai pasitarėme, kad norime išleisti visą albumą. Jau turime pusę įrašytų kūrinių bei dar keletą, kuriuos reikia pabaigti, tad planuojame pasidaryti laimėtus įrašus („Novus“ pagrindinis prizas – įrašai), dirbsime prie jų ir judėsime toliau“, – sako S.Stiklius iš grupės „Mėlyna“.

Panašius planus atskleidė ir S.Krukonis iš „John‘s Shower Band“: „Šiuo metu dirbsime prie naujo albumo įrašų. Vienas iš prizų yra kitą vasarą groti „Summer Sound“ festivalyje Latvijoje, todėl galvojame pabandyti susiorganizuoti daugiau koncertų ten. Judame į priekį ir koncentruojamės į tai, kas artimiausia“. Grupei „Mėlyna“ tai bus debiutinis albumas, o „John‘s Shower Band“ įrašinės antrąjį, nes jų pirmasis darbas „Shampoo“ pasirodė vasarį.