Filmai, neatitinkantys šių dienų moralės standartų

– Kokia jūsų nuomonė apie HBO pritaikytą cenzūrą filmui "Vėjo nublokšti"?

– Aš žinau, kad tai tik detalė, tačiau noriu patikslinti, kad filmas "Vėjo nublokšti" buvo ne cenzūruotas, o tiesiog sustabdyta jo transliacija. Niekas filmo nepalietė, net neiškirpo tos erzinančios scenos, kuri pateisina kukluksklaną ar panašią akivaizdžiai su rasizmu susijusią veiklą. HBO tiesiog norėjo paskelbti žinutę, turinčią simbolinę reikšmę, jie tarsi teigia: "Brangūs žiūrovai, kurį laiką nerodysime šio filmo, nes jis, atsižvelgiant į tai kas vyksta šiandien, nėra subtilus. Galbūt toks veiksmas suteiks peno apmąstymams apie patį filmą ir jo tematiką." Ir iš tiesų jiems pavyko, nes jūs, aš ir daugelis kitų apie tai kalbame. Vienaip ar kitaip, esame priversti diskutuoti apie rasizmo problemą.

Be to, jau pranešta, kad HBO netrukus atnaujins šio filmo transliaciją, tačiau prieš filmą bus pateikiama istorinį kontekstą atitinkanti įžanga. Manau, kad tai puiki praktika, kurią reikėtų taikyti ir dažniau.

– Net jeigu tai įvardytume kaip sustabdymą, baiminamasi, kad tokia situacija gali tapti tendencija. Kaip manote, ar gali taip nutikti?

– Kalbant atvirai, nemanau. Pasikartosiu – šio veiksmo siunčiama žinutė yra simboliška – aš visai nematau to kaip bandymo inicijuoti Rey Bredbury mokslinės fantastikos romano "4510 Farenheito" stiliaus inkviziciją. "Vėjo nublokšti" neberodomas ne dėl to, kad jis laikomas vieninteliu rasistiniu filmu (negi tikrai manome, kad HBO nežino kitų?), bet dėl to, kad jis yra labai garsus rasistinio turinio filmas ir tai leidžia efektyviau atkreipti dėmesį į problemą, nei tą padarytų mažiau garsūs filmai.

Tai sinekdocha. Šio gesto moralinė dorybė – kad jis nėra inkvizicijos prieš meno išraiškos laisvę pradžia.

– Yra žmonių, kurie galvoja, kad jei filmo "Vėjo nublokšti" rodymas buvo sustabdytas, taip pat turėtų būti pasielgta su visais tokio turinio filmais. Be to, yra filmų, kurių perduodama rasistinė žinutė – daug stipresnė. Ką apie tai manote?

– Lietuviškai toks požiūris vadinamas okaipizmu (angl. whataboutism), ir man asmeniškai tai neatrodo tinkamas argumentas. Manau, kad svarbiausia nepasiduoti pagundai sakyti "O kaip dėl Griffitho?" (amerikiečių režisierius Davidas Warkas Griffithas – vert. past.). O kaip dėl "Pusryčių pas Tifani"? O kaip dėl "Indiana Džounso" sagos? Ir galvoti, kad vienintelis kelias nuoseklumo link yra viskas arba nieko.

Praktiškai tai panašu, lyg sakytume, kad nedera įkalinti nusikaltėlių, nes nesąžininga suimti tik kelis iš jų, kai kiti vaikšto laisvi. Atvirai kalbant, toks argumentas – ne pats protingiausias.

– Jau atsiranda balsų, puolančių ir tam tikrus režisierius, pavyzdžiui, Quentino Tarantino. Ar tai nerodo, kad fenomenas plinta?

– Aš taip pat tikiuosi, kad ši situacija netaps raganų medžiokle. Tiksliau, tokių žmonių kaip Q.Tarantino puolimas man atrodo gana nesąžiningas. Q.Tarantino meninė paradigma yra būti politiškai nekorektiškam, akivaizdu, kad jo filmuose tai daroma su ironija, kad atitiktų postmodernistinį skonį, kuris atliepia septintojo ir aštuntojo dešimtmečių B kategorijos filmus. "Negras" nėra vienintelis nemandagus žodis, kurį girdime Q.Tarantino filmuose. Be to, jis sukūrė filmą "Ištrūkęs Džango" (2012 m.), kuris, mano manymu, yra vienas galingiausių antirasistinių filmų Amerikos kino istorijoje. Ir aš kalbu rimtai.

Galiausiai grįžkime prie to, apie ką kalbėjau prieš tai, – gestas turi būti simbolinis. Jei tai tampa inkvizicija, patiriame bumerango efektą. Tiesa, kad atėjo laikas peržiūrėti tam tikras nuostatas, kaip tai buvo padaryta su vesternais ir juose vaizduojamais Amerikos indėnais, kaip tai bandoma padaryti su moterų įvaizdžiu daugelyje pokolonijinių filmų. Mano manymu, normalu, kad juodaodžiai pavargo nuo Džimo Krou ir dėdės Tomo tipo personažų filmuose. Jei išpuolis prieš Q.Tarantino man atrodo nesąžiningas, yra daugybė kitų filmų, be kurių tikrai galėtume apsieiti.

– Kai kurie teigia, kad tam tikri epizodai ir tam tikri personažai yra to laiko atspindys ir rezultatas, todėl nėra teisinga juos vertinti pagal šiandienos standartus. Ar sutinkate?

– Apskritai sutinku, tačiau būkime atsargūs. Kai "Vėjo nublokšti" pasirodė kino teatruose, priešingai, nei teigiama šiandien, filmas sukėlė kontroversiškų diskusijų dėl savo rasistinio turinio. Neteisinga manyti, kad tai buvo to laiko rezultatas. Jau tada filmas neatitiko laikmečio, bent jau kai kurių žmonių, kurie jį kritikavo, nuomone. Vyko demonstracijos, intelektualai skelbė nuomones, visuomenėje buvo įvairių signalų.

Hattie McDaniel buvo pirmoji afroamerikietė, pelniusi "Oskarą" už Motinėlės vaidmenį. Norėdama patekti į ceremoniją, kuri tuo metu dar vis buvo segreguota, ji turėjo gauti specialų leidimą ir jai nebuvo leista sėdėti prie to paties stalo su Clarke‘u Gable‘u ir kitais. Be to, aktorė negalėjo dalyvauti filmo premjeroje, nes į ją nebuvo galima patekti juodaodžiams. Kita vertus, juodaodžių bendruomenė aktorę kritikavo dėl pataikavimo baltųjų valdžiai.

Trumpai tariant, nebuvo taip, kad tada žmonės nepastebėjo, kad filmas yra rasistinis. Šis šiandienos ir vakardienos kriterijus čia netaikytinas.

Be to, nepamirškime, kad filmas taip pat yra akivaizdžiai seksistinis ir, be kitų dalykų, jame prievarta santuokiniame gyvenime yra vaizduojama teigiamai.