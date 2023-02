Eidamas 94-uosius metus mirė legendinis dainų autorius B. Bacharachas

Legendinis amerikiečių popmuzikos kompozitorius Burtas Bacharachas (Bertas Bakarakas), išgarsėjęs su tokiais hitais kaip „I Say a Little Prayer“, kurie XX amžiaus septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose užėmė pirmąsias vietas grojaraščiuose, mirė Los Andžele, būdamas 94 metų, ketvirtadienį pranešė JAV žiniasklaida.

B. Bacharachas dirbo su tokiomis žvaigždėmis kaip Dionne Warwick (Dion Vorvik), Aretha Franklin (Arita Franklin), Dusty Springfield (Dasti Springfild) ir Tomas Jonesas (Tomas Džounsas), taip pat parašė tokius hitus kaip „Walk On By“ ir „Do You Know the Way to San Jose“.

Dėl natūralių priežasčių trečiadienį miręs B. Bacharachas garsėjo romantiškomis ir melancholiškomis baladėmis, peržengiančiomis džiazo ir popmuzikos ribas, ir nuolat užimdavo pirmąsias vietas abiejose Atlanto pusėse.

Pianistas, aistringai mėgstantis džiazą, gimė 1928 metų gegužės 12 dieną Kanzaso mieste, Misūrio valstijoje, kompozicijos meno mokėsi keliuose JAV universitetuose.

Po tarnybos kariuomenėje jį pasamdė Marlene Dietrich (Marlen Dytrich) kaip jos gastrolių aranžuotoją ir muzikos vadovą.

1957 metais jis susipažino su 2012 metais mirusiu dainų tekstų autoriumi Halu Davidu (Halu Deividu), su kuriuo užmezgė vieną sėkmingiausių partnerysčių muzikos pramonėje.

Po ketverių metų įrašų sesijos metu jie atranda jauną choristę, kuri atliko daugybę jų kūrinių – Dionne Warwick.

1962–1968 metais jie parašė 15 kūrinių, kurie pateko į Amerikos topus.

Dainų autorių duetą taip pat įvertino Holivudas. 1970 metais jie pelnė du „Oskarus“ už muziką filmui „Bučas Kesidis ir Sandensas Kidas“ (Butch Cassidy and the Sundance Kid) ir dainą „Raindrops Keep Fallin' on My Head“.

1973 metais tarp jų kilo finansinis ginčas. Dešimt metų jie kalbėjosi tik per advokatus ir daugiau niekada nebedirbo kartu.