Diena, kuri išaušo džiazui: D. Bateso muzika ir garsusis J. Scheinfeldo filmas

Dabar ten vyksta paroda „JCDecaux premija: ne dėl to, kad kas prašė“.

Ten bus atidaryta Mato Janušonio darbų ekspozicija „Aidas“ – garso ir vaizdo suartėjimo taškas, akustinio fenomeno įkvėpta vizualinių kompozicijų serija.

Ten atidarymo koncerte gros vienas ryškiausių savo kartos britų džiazo scenos atstovų – Django Bates‘as. Talentingasis multiinstrumentalistas ir savito braižo kompozitorius atvyksta į Vilnių kartu su savo kolegomis kontrabosininku Petteriu Eldhu ir būgnininku Peteriu Bruunu arba tiesiog trio „Beloved“.

Django Bates‘o karjera prasidėjo praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, kuomet prasidėjo taip vadinamas britų džiazo renesansas. Metęs kompozicijos studijas Karališkajame muzikos koledže talentingasis jaunuolis pasuko tiesiai į džiazą. Sėkmingai įsiliejo į Jungtinės Karalystės talentus suvienijusi džiazo bigbendą „Loose Tubes“. Vėliau talentingasis Django subūrė savo bigbendą „Delightful Precipice“, kuriame atsiskleidė kaip puikus kompozitorius ir grupės lyderis.

1987 m. avangardinės muzikos žurnalas „The Wire“ išrinko D. Bates geriausiu Jungtinės Karalystės kompozitoriumi, o, praėjus dešimtmečiui, šio kūrėjo indėlis į džiazo kultūrą buvo įvertintas „Jazzpar“ prizu, daugelio vadinamu džiazo Nobeliu ar Oskaru. Įsitvirtinęs Didžiosios Britanijos bei Europos džiazo elite, D. Bates‘as išlaiko aukštus standartus ir nepaliauja stebinti savo gerbėjų bei muzikos kritikų.

D. Bates‘o kūrybai būdingas įmantrios britiškojo laisvojo džiazo struktūros, skandinaviškojo džiazo mokyklos lyrizmas bei taip pat bebop eros Niujorko, kuriame karaliavo Charlie Parkeris, Sonny Rollinsas, Budas Powellas bei Thelonious Monkas, energetika. Šie skirtingi elementai susipina į organišką ir išskirtinį D. Bates‘o muzikinį pasakojimą, kuris, pasitelkiant „All About Jazz“ apžvalgininko Mike‘o Jurkoviciaus žodžius, gali patikti net tiems, kurie mano, jog nekenčia fortepijoninės muzikos.

Po koncerto didžiojoje salėje – vizualiosios „Vilnius Mama Jazz“ dalies kulminacija – išties reta galimybė pamatyti taip neseniai aptarinėtą pasaulio džiazo žiniasklaidoje kūrinį, dedikuotą vienai svarbiausių istorinių asmenybių. Tai – „Emmy®“, „Grammy®“ ir Rašytojų gildijos apdovanojimų nominanto Johno Scheinfeldo režisuotas dokumentinis filmas „Chasing trane: the John Coltrane“ (2017, JAV). Įkvepiantis, galingas ir aistringas filmas apie legendinį nestandartinio mąstymo džiazo atlikėją Johną Coltrane'ą, kurio visas ribas triuškinanti muzika ir toliau daro įtaką žmonėms visame pasaulyje.

Turtingas ir savo žavesiu pavergiantis nepaprasto menininko portretas atskleidžia kritinius įvykius, aistras, išgyvenimus ir iššūkius, kurie formavo J. Coltrane'o gyvenimą ir jo revoliucinius atgarsius. Šis biografinis filmas – tai demonų ir tamsos, atkaklumo ir atpirkimo istorija. Tai – neįtikėtina talento kelionė, kuris savęs ieškojimo metu sukūrė nepaprastą kūrinį, peržengusį visus rasės, religijos, amžiaus ir geografijos barjerus. Tai filmas visiems, kurie vertina muzikos galią linksminti, įkvėpti ir transformuoti.

Grožis, energija, skausmas, džiaugsmas ir įkvėpimas, girdimi beveik 50-yje Coltrane įrašų iš visos jo karjeros laikotarpio, atgaivina menininką ir jo įvairius gyvenimo momentus. Net ir geriausieji J. Coltrane'o muzikos žinovai galės iš naujo išgirsti ir įvertinti jo muziką.

Nors Coltrane'as per savo gyvenimą niekada nedalyvavo jokiuose televizijos interviu (ir tik nedaugelyje radijo), jis aktyviai ir energingai dalyvauja filme per žodžius, tariamus kitos meno šakos – kino – žvaigždės Denzelio Vašingtono.

Tuo ši džiazo diena baigsis.

Bet išauš ir antroji festivalio diena – tai bus jau lapkričio keturioliktoji, pažymėta džiazo industrijos renginiu – konferencija ir muzikantų, skriejančių it kometos, sugriaudėti Vilniuje „Oded Tzur Quartet ir The Comet Is Coming“.

