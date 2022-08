„Daddy Was A Milkman“ pradės penkioliktąjį „Purpurinį vakarą“ Anykščiuose

2022 m. rugpjūčio 6 d. 20 val. įžanginį festivalio koncertą „Anykščių vyno“ gamyklos kiemelyje (Dariaus ir Girėno g. 8) surengs atlikėjas „Daddy Was A Milkman“. Neįprastoje vietoje jis pasveikins festivalį ir pristatys savo naujausią dainų albumą „Kai ruduo mokė mane“. Klausytojai, be abejo, išgirs ir pačius žinomiausius atlikėjo kūrinius iš ankstesniųjų albumų.

Prieš „Daddy Was A Milkman“ pasirodymą nuo 19 val. publikai apšilti padės grupė „Šviesiai tamsūs“. Pagrindinis grupės atlikėjas – Sauliaus Mykolaičio premijos laureatas Valentinas Abarius, keletą pastarųjų metų dainuojamąją poeziją su savo grupe apgaubęs elektroniniu skambesiu ir visai netrukus žadantis pristatyti naujausią albumą.

Prieš šešerius metus debiutavęs atlikėjas Ignas Pociūnas, šiandien geriau žinomas kaip „Daddy Was A Milkman“, netruko pelnyti melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Ir pilnos klausytojų salės yra geriausias to įrodymas. Pradedant 2016 m. vasarą įvykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, bei didžiausiose šalies „Siemens“ ir „Žalgirio“ arenose.

„Daddy Was A Milkman“ / Asmeninio archyvo nuotr.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. Praėjusiais metais savo gerbėjus „Daddy Was A Milkman“ pakvietė ir į du neeilinius koncertus Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Bilietai į koncertus, kuriuose buvo pristatytas pirmasis „Daddy Was A Milkman“ lietuviškų dainų albumas „Kai ruduo mokė mane“, buvo iššluoti.

O šią vasarą „Daddy Was A Milkman“ neabejotinai nudžiugins kultūros festivalio „Purpurinis vakaras“ lankytojus pakvietęs į ypatingą erdvę – „Anykščių vyno“ gamyklos kiemelį – ir rugpjūčio 6 d. skambiai paskelbęs įžangą į festivalį.

Išskirtinė proga įsigyti pirmuosius bilietus pigiau – kakava.lt ir „Geros muzikos ekspertai“ stende Muzikos salėje vasario 24–27 dienomis. Bilietai brangs.