BAFTA apdovanojimuose triumfavo vokiečių karo filmas ir „Salos vaiduokliai“

Vokiečių režisieriaus Edwardo Bergerio (Edvardo Bergerio) filmas „Vakarų fronte nieko naujo“ (All Quiet on the Western Front), gavęs 14 nominacijų, pradėjo vakarą kaip daugiausiai nominacijų pelnęs filmas užsienio kalba per 76 metų BAFTA akademijos istoriją.

Prieš kovo 12 dieną vyksiančią „Oskarų“ apdovanojimų ceremoniją „Netflix“ drama pelnė septynis apdovanojimus, įskaitant geriausio filmo ir geriausio režisieriaus, taip pat už originalią muziką ir kinematografiją.

Filmo prodiuseris Malte Grunertas (Maltė Grūnertas), nurodydamas į šiuolaikinius konfliktus, įskaitant Rusijos įsiveržimą į Ukrainą, sakė, kad „karas yra bet kas, tik ne nuotykis“.

Vokiečių filmas susilygino su Ango Lee (Ango Li) kovos menų drama „Sėlinantis tigras, tūnantis drakonas“ (Crouching Tiger, Hidden Dragon), kurioje pagrindinį vaidmenį atliko Michelle Yeoh (Mišel Jio) ir kuri 2001 metais taip pat pelnė 14 BAFTA nominacijų.

M. Yeoh šiemet buvo nominuota geriausios aktorės kategorijoje už nualintos skalbyklos savininkės, kuri transformuojasi į energingą heroję, vaidmenį beprotiškai siurrealistiniame filme „Viskas iškart ir kartu“ (Everything Everywhere All at Once).

Kung-fu mokslinės fantastikos filmas buvo nominuotas 10 BAFTA apdovanojimų, bet laimėjo tik vieną – už montažą. M. Yeoh pralaimėjo Cate Blanchett (Keit Blanšet) už sunkumų patiriančios klasikinės muzikos dirigentės vaidmenį filme „Tar“.

„Tai nepaprasta. Nieko nepasiruošiau [sakyti], nes šie metai buvo tokie nepaprasti moterims“, – teigė australų aktorė, įsitikinusi, kad apdovanojimas atiteks vienai iš jos kolegių nominančių.

Smagus liūdnas filmas

Taip pat pelniusi 10 nominacijų, bet kur kas geriau Londone pasirodė airiška tragikomedija „Salos vaiduokliai“ (The Banshees of Inisherin) su Colinu Farrellu (Kolinu Farelu) ir Brendanu Gleesonu (Brendanu Glisonu).

Tarp keturių filmo apdovanojimų buvo ir už geriausią antraplanį vaidmenį statulėlę pelnęs Barry Keoghanas (Baris Kijoganas) ir geriausia antro plano aktorė Kerry Condon (Keri Kondon), kuriai po nesusipratimo scenoje iš pradžių prizas nebuvo įteiktas.

„Salos vaiduoklių“ režisierius Martinas McDonagh (Martinas Makdona), vienas iš nedaugelio Jungtinės Karalystės nominantų šių metų apdovanojimuose, laimėjo statulėlę už geriausią britų filmą, nepaisant to, kad „Salos vaiduokliai“ buvo iš esmės airiškas, ir geriausio originalaus scenarijaus apdovanojimą.

„Kurti liūdną filmą neturėtų būti taip smagu“, – sakė jis.

Jungtinių Valstijų aktorius Austinas Butleris (Ostinas Batleris), aplenkęs favoritu laikytą C. Farrelą, laimėjo pagrindinio vaidmens aktoriaus prizą už filme „Elvis“ įkūnytą rokenrolo karalių.

„Tai man reiškia visą pasaulį“, – ceremonijos metu teigė A. Butleris, kalbėdamas Elvio Presley (Elvio Preslio) balsu, kurį išmoko Bazo Luhrmanno (Bazo Lurmano) filmui.

Geriausio dokumentinio filmo apdovanojimą pelnė filmas „Navalnas“ (Navalny) apie disidentą Aleksejų Navalną.

BAFTA taip pat sulaukė kritikos dėl to, kad buvo nominuota per mažai moterų.

Tik viena Gina Prince-Bythewood (Džina Prins-Baidevud) buvo nominuota geriausios režisierės kategorijoje už filmą „Kovotoja“ (The Woman King). Tai buvo viena nominacija daugiau, nei šiemet pavyko skirti „Oskaruose“ šioje kategorijoje.

Aktoriai E. Bergeris, C. Farrellas, C. Blanchet ir Jamie Lee Curtis (Džeimi Li Kertis) buvo vieni iš daugelio dalyvių, kurie ant kostiumų ir suknelių segėjo mėlynus kaspinus pabėgėliams paremti.

Šis gestas buvo atliktas po to, kai Turkijoje ir Sirijoje dėl žemės drebėjimų priversti palikti namus buvo dar daugiau žmonių, ir prieš pat Rusijos karo Ukrainoje metines.