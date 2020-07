Aukcione Banksy triptichas padėjo surinkti 2,5 mln. eurų palestiniečių ligoninei

Paslaptingojo menininko trijuose labai stilizuotuose paveiksluose vaizduojamos į uolėtą krantą išplautos oranžinės gelbėjimosi liemenės ir irklas.

Šie kūriniai pirmąkart buvo eksponuojami viešbutyje „Walled Off Hotel“, kurį Banksy padėjo įsteigti Izraelio okupuotame Betliejuje 2017 metais.

„2017-ųjų vaizdas į Viduržemio jūrą“ (Mediterranean Sea View 2017) kritikų buvo vertinamas kaip Banksy griežto požiūrio į Europos neryžtingą atsaką per migracijos krizę, pasiekusią kulminaciją maždaug prieš penkerius metus, išraiška.

Manoma, kad dešimtys tūkstančių žmonių žuvo mėgindami pasiekti Europą, o Viduržemio ir Egėjo jūrų pakrančių valstybės vengė įsileisti atvykėlius, bėgusius nuo karinių konfliktų Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose.

„Šis kūrinys sugretina istorinį vaizduojamojo meno žanrą su niūriu šiuolaikiškumu, – parduodamų darbų sąraše nurodė „Sotherby's“. – Nors šis darbas imituoja XVIII ar XIX amžiaus „natūralaus taurumo“ paveikslą, jis pakerta ir sugriauna žiūrovo lūkesčius, iškeldamas sudėtingą šiuolaikinę problemą.“

Paveikslas oficialiai padėjo surinkti 2 235 000 svarų (2,5 mln. eurų) – daug mažiau už spalį rekordine tapusią sumą, kai už 9,9 mln. svarų (10,9 mln. eurų) buvo parduotas jo paveikslas „Deleguotasis parlamentas“ (Devolved Parliament), Didžiojoje Britanijoje stringant išstojimo iš ES procesui.

Banksy paaukojo triptichą, siekdamas surinkti pinigų Betliejaus ligoninės naujam insultų skyriui ir vaikų reabilitacijos įrangos įsigijimui.

„Mes dažnai verčiami manyti, kad migracija eikvoja šalies išteklius, tačiau [JAV IT milžinės „Apple“ įkūrėjas] Steve'as Jobsas (Stivas Džobsas) buvo Sirijos imigranto sūnus“, – retame viešame komentare kūrinį apibūdino menininkas.

„Apple“ yra pelningiausia įmonė pasaulyje... ir ji egzistuoja tik todėl, kad buvo įsileistas jaunuolis iš Chomso“, – pridūrė jis.

Banksy yra pavaizdavęs S. Jobsą kūrinyje „Migranto iš Sirijos sūnus“ (The Son of a Migrant from Syria). Jis pavaizduotas besinešantis per petį permestą maišą ir „Apple“ kompiuterį.

Pardavimas įvyko surengus platesnį virtualų aukcioną, kurį „Sotheby's“ surengė iš savo Londono galerijos pavadinimu „Vakarinis išpardavimas – nuo Rembrandto (Rembranto) iki Richterio“.

Vienas iš vos trijų privačiose rankose buvusių Rembrandto autoportretų buvo parduotas už 14,5 mln. svarų (16 mln. eurų). Ši suma buvo didžiausia, kada nors sumokėta už olandų meistro vieną iš garsiųjų autoportretų.