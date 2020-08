Žiauriai senolį sumušęs radviliškietis sulaukė akistatos su Temide

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose paskelbtas nuosprendis 34 metų Radviliškio rajono gyventojui E. N., kuris įsiveržė į senolio namus, žiauriai jį sumušė ir apiplėšė. Be to, kaltinamasis prieš tai įsibrovė į parduotuvę, pavogė degtinės, cigarečių ir sugadino dalį parduotuvės turto. Teismas 14 kartų teistam E. N. skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę, kurią subendrinus su ankstesniu nuosprendžiu, kaltinamajam pataisos namuose teks praleisti 4 metus 6 mėnesius. Be to, kaltinamasis turės sumokėti civilinius ieškinius turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.