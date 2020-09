Vokiečių aviganis pasieniečiams padėjo sučiupti kontrabandininkus

Antradienį vakare VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai, talkinami kinologo su tarnybiniu vokiečių aviganiu Kentu, ties Šalčininkų rajono Stakų kaimu pastebėjo įtartinus asmenis su nešuliais.

Netoli šios miškingos vietos yra nužymėta valstybės sienos apsaugos zona. Į ją patekti būtinas specialus VSAT leidimas, tad čia ėję vyrai iškart atkreipė pasieniečių dėmesį.

VSAT pareigūnams bandant sulaikyti nešikus, šie metė krovinį ir, pasinaudodami tamsa, bandė sprukti gilyn į mišką. Pasieniečiai panaudojo tarnybinį šunį – šešerių metų vokiečių aviganis Kentas nepaliko jokių galimybių bėgliams. Maždaug už 400 metrų bėglius jis prisivijo, o šie, išsigandę šuns, nebebėgo.

Paaiškėjo, kad sulaikytieji yra 20 ir 21 metų Šalčininkų rajono gyventojai. Jie nuo valstybės sienos į Lietuvos gilumą gabeno keturis surištus ir savadarbėmis petnešomis sukabintus ryšulius. Juose buvo 2000 pakelių cigarečių „5 Minsk Super Slims“, pažymėtų baltarusiškais akcizo mokesčio ženklais.

Vyrams dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pradėta administracinė teisena. Jiems teisme bus skirtos baudos nuo 5200 iki 6000 eurų.

Be to, kontrabandos nešikai bus baudžiami ir už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą – pasienio apsaugos zonoje buvo be privalomų pasieniečių leidimų. Už šį pažeidimą 20-mečiui gresia įspėjimas arba bauda nuo 40 iki 90 eurų. 21-erių Šalčininkų rajono gyventojas tokį nusižengimą padarė pakartotinai, todėl ir bauda šiuo atveju numatyta didesnė – nuo 90 iki 170 eurų.

Šalčininkiečiai privalės atvykti į teismą, kur bus nagrinėjama ši byla. Po apklausų jie paleisti, cigaretės saugomos G. Žagunio pasienio užkardoje.