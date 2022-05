Sulaikę įtariamuosius prie kalėjimo tvoros, pareigūnai aptiko visą sandėlį permetimui skirtų daiktų

Du vyrai bandė per tvorą į pataisos namų teritoriją permesti nuteistiesiems turėti draudžiamus daiktus. Sulaikytieji turėjo du paketus su juose esančiais šešiais mobiliojo ryšio telefonais ir šešiomis mobiliojo ryšio kortelėmis.

Už bandymą nuteistiesiems perduoti jiems draudžiamus turėti daiktus, sulaikytiems asmenims pagal Administracinių nusižengimų kodeksą gresia nuo tūkstančio iki 3 tūkst. eurų bauda.

Tačiau tuo sulaikytiems asmenis nemalonumai nesibaigė, kadangi vieno iš sulaikytų asmenų turėtame cigarečių pakelyje buvo rastas paketėlis su galimai psichiką veikiančiomis medžiagomis. Dėl šio įvykio Kalėjimų departamento kriminalistai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.

Kalėjimų departamento nuotr.

Be to, pareigūnai ėmėsi kitų skubių tyrimo procesinių veiksmų ir minėtų asmenų laikiname būste kratų metu rado ir paėmė supakuotus bei paruoštus, kaip manoma, skirtus permesti per tvorą Marijampolės pataisos namų nuteistiesiems draudžiamus dalykus: 31 mobiliojo ryšio telefoną, šešias mobiliojo ryšio korteles, du interneto modemus, penkis medicininius švirkštus su adatomis, mobiliojo ryšio telefonų ausines ir šešis buteliukus su galimai juose esančiais anaboliniais steroidais.