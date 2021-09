Nuosprendžio sulaukė šiaulietis, žiauriai sumušęs žmogų už prašymą patraukti šunį

Už padarytas nusikalstamas veikas J. S. teismas skyrė ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimą. Nukentėjusiajam priteista 10 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.

Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Kaip pranešė teismas, nustatyta, kad nusikaltimas padarytas 2019 metų lapkričio 30 dieną, viename iš gyvenamųjų namų, esančių Tilžės gatvėje.

Apie 19 val. namo penktajame aukšte J. S. dėl to, kad nukentėjusysis V. D. paprašė patraukti nuo jo šunį, rankomis suėmė V. D. už kaklo ir trenkė ranka jam į veidą, dėl to nukentėjusysis nukrito ant aikštelės grindinio. Po to J. S. spyrė nuo jo mėginusiam pabėgti nukentėjusiojo draugui A. J.

Kaip konstatavo medicinos ekspertai, V. D. lūžo pleištakaulis, akytkaulis, žandikaulis ir nosikaulis, nustatyta kitų sužalojimų. Pasak specialistų, šie sužalojimai nėra būdingi griuviminei traumai. Per ikiteisminį tyrimą V. D. teigė, jog sąmonę jis atgavo jau būdamas ligoninėje.

Teismas apklausė nukentėjusiuosius, kaltinamąjį, liudytojus, eksportus, ištyrė rašytinius parodymus. J. S. kaltę neigė, jis tvirtino, jog V. D. galėjo susižaloti griūdamas po to, kai jis jį pastūmė.

Kaltinamasis yra ūmaus charakterio, konfliktiška asmenybė: ne kartą anksčiau teistas už viešosios tvarkos pažeidimus.

Teisme nukentėjusysis V. D. sakė, kad dėl nusikaltimo jam padaryta neturtinė žala – sutrikdyta sveikata, sužalota galva, kurią skauda iki šiol, jis greitai pavargsta, jaučia baimę, dirglumą, kamuoja nemiga, be to, gydytojai uždraudė žaisti futbolą.

Per baigiamąsias kalbas prokuroras teigė, kad J. S. nukentėjusįjį sužalojo dėl menkavertės dingsties, supykęs ant jo dėl reikalavimo patraukti šunį, be jokios pateisinamos priežasties taip pat įspyrė vieną kartą jo bėgančiam nukentėjusiajam A. J.

Prokuroras pažymėjo, kad J. S. nukentėjusįjį sužalojo dėl menkavertės dingsties, supykęs ant jo dėl reikalavimo patraukti šunį, be jokios pateisinamos priežasties taip pat įspyrė vieną kartą jo bėgančiam nukentėjusiajam A. J.

Prokuroro vertinimu, byloje nustatyta detali įvykių eiga patvirtina, kad J. S. veikė dėl chuliganiškų paskatų, demonstruodamas aiškų žmogaus ar visuomenės negerbimą, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimą

Prokuroras teismo prašė J. S. pripažinti kaltu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų ir skirti šešerius metus laisvės atėmimo, patenkinti nukentėjusiųjų pareikštus civilinius ieškinius.

Kaltinamojo atsakomybę lengvinančiu aplinkybių teismas nenustatė, jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas recidyvistu – teistas už tyčinius nusikaltimus.