Nuo karinės tarnybos slapstęsis viešviliškis girtas vairavo neregistruotą automobilį

Jurbarko rajone pasieniečiams įkliuvo neblaivus vietinis gyventojas, kuris ne tik pasienio ruože neturėjo jokių dokumentų, bet ir vairavo automobilį neturėdamas tam teisės. Be to, Valstybės sienos apsaugos (VSAT) pareigūnai nustatė, kad šis vyras yra ieškomas kaip vengiantis atlikti karinę prievolę. Jo vairuotas „Opel Astra“ buvo neįregistruotas, neturėjo techninės apžiūros ir nebuvo draustas.

Ketvirtadienio naktį pasienio su Rusija ruože esančiame Kazikėnų kaime, Jurbarko rajone, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Viešvilės pasienio užkardos pareigūnai patikrinti sustabdė automobilį „Opel Astra“. Lietuviškais numeriais ženklintą transporto priemonę vairavo 23-ejų metų Viešvilės gyventojas.

VSAT pareigūnams tikrinant dokumentus paaiškėjo, kad „Opel Astra“ vairuotojas neturėjo pasienio ruože privalomo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento bei neturėjo teisės vairuoti – jis nėra gavęs vairuotojo pažymėjimo.

Taip pat pasieniečiai nustatė, kad automobilis neįregistruotas nustatyta tvarka, be privalomosios techninės apžiūros ir be galiojančio transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo.

Maža to, patikros metu paaiškėjo, kad viešviliškis yra ieškomas Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos kaip karo prievolininkas, vengiantis vykdyti karo prievolę.

Šių pažeidimų puokštę dar papildė ir vairuotojo būsena – jis buvo akivaizdžiai neblaivus, kalbėjo nerišliai, judesiai buvo nekoordinuoti. VSAT pareigūnams patikrinus sustabdytojo blaivumą alkoholio matuoklis parodė 1,04 promilės girtumą.

Viešvilės gyventoją pasieniečiai sulaikė ir vėliau perdavė į įvykio vietą iškviestiems policininkams. Jie vairuotoją baus už visą krūvą pažeidimų. Savo ruožtu VSAT pareigūnai už pasienio teisinio režimo pažeidimą, t. y. buvimą pasienio ruože be dokumentų, vyrui skyrė įspėjimą. Be to, pasieniečiai jam įteikė šaukimą atvykti pas paieškos iniciatorių dėl vengimo atlikti privalomąją tarnybą.