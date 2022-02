Latvijos miške Telšių gyventoją sužalojęs ir apiplėšęs mažeikiškis kalės dešimt metų

Subendrinus su anksčiau skelbtu nuosprendžiu, vyrui skirta dešimt metų laisvės atėmimo, jis suimtas teismo salėje, BNS pranešė teismo atstovas Vytautas Jončas.

Nukentėjusiajam priteista 87,4 tūkst. eurų turtinei bei 28 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.

Be to, Klaipėdos „Sodros“ skyriui priteista beveik 14 tūkst. eurų, Valstybinei ligonių kasai – per 4 tūkst. eurų.

Mažeikiškis N. Juškėnas buvo kaltinamas dėl savanaudiškų paskatų bejėgiškos būklės žmogaus sunkiu sveikatos sutrikdymu, plėšimu, sukčiavimu, neteisėtu elektroninės mokėjimo priemonės įgijimu, laikymu, jos panaudojimu.

Vyras buvo teisiamas aštuntą kartą, anksčiau tris kartus teistas už plėšimus.

Bylos duomenimis, nusikaltimas padarytas 2016-ųjų rugsėjo 11-osios vakarą Latvijoje, Kuldygos krašte, kelio Kuldyga–Saldus 14-ajame kilometre esančiame miške.

Tądien N. Juškėnas keltu „Scotish Viking“ atvyko iš Švedijos į Ventspilio uostą, nukentėjusįjį telšiškį P. G. pavežė iki minėto miško, ten prieš jį panaudojo fizinį smurtą ir apiplėšė.

Iš sąmonės netekusios aukos pagrobta daiktų beveik už 800 eurų – auksinis vestuvinis žiedas, mobiliojo ryšio telefonas, piniginė su joje buvusiais pinigais ir dokumentais, P. G. vardu išduota banko mokėjimo kortelė, nukentėjusiojo asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, Europos sveikatos draudimo kortelė, lagaminas su jame buvusiais drabužiais, sportiniais batais, įvairiais namų apyvokos daiktais ir higienos priemonėmis.

Iš P. G. banko kortelės per penkis kartus nuimta 870 eurų.

Sunkiai sužalotas, apiplėštas vyras buvo paliktas merdėti miške, kol jį po poros dienų aptiko pro šalį važiuojantis žmogus.

Kaip vėliau konstatavo medicinos ekspertai, vyrui buvo išmušti, nuskelti dantys, sužalota akis, nustatyti daugybiniai kaulų lūžiai, jis patyrė sunkią galvos traumą. P. G. nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas, dabar jam būtina priežiūra.

Bylos duomenimis, siekiant sužinoti aukos banko kortelės PIN kodą, P. G. galva trankyta į kelmą, vyras numautomis kelnėmis galėjo būti sodinamas ant skruzdėlyno.

P. G. teisme papasakojo, kad plaukiant keltu iš Švedijos prie jo prisėdo nepažįstami vyrai ir pasiūlė parvežti į Mažeikius.

Vyras pasakojo atsimenąs, kad atsigavo miške, labai norėjosi gerti, būdamas miške girdėjo, kad greta yra kelias ir važiuoja mašinos, atsiminė, kad miške buvo dvi naktis, bandė ropomis eiti pirmyn. Jis pasakojo, kaip netoli nuo jo sustojo mašina, bandęs šauktis pagalbos, po to prie jo priėjęs vyras.

Nukentėjusysis sakė po įvykio tapęs nedarbingas, gyvena iš pašalpų, juo rūpinasi žmona: sunkiai vaikšto, rankas valdo nepilnai, kasdien vartoja vaistus.

Teisiamasis N. Juškėnas tvirtino nukentėjusįjį sutikęs prie kelto, abu vyrai buvo išgėrę alkoholio.

N. Juškėno teigimu, tas vyras paprašė, kad jį parvežtų namo. Anot kaltinamojo, jie kelte bendravę, išgėrę dar butelį, o parplaukus, išlipo iš kelto, sėdo į mašiną, kuria atvažiavo N. Juškėno draugas, ir išvažiavo namo. Kaltinamojo teigimu, kelyje sustojo prie miško. Tuo metu, kaltinamojo teigimu, prie jo priėjo draugas E. G., padavė kortelę ir paprašė, kad nuvažiuotų nuimti pinigų, nupirkti cigarečių, butelį ir dar kažko, N. Juškėnas sutiko.

Anot kaltinamojo, tos kortelės PIN kodą jam padiktavęs E. G. ir pasakęs, kad išgrynintų visus pinigus. Tai padaręs ir grįžęs į stovėjimo aikštelę, N. Juškėnas tvirtino pinigus su kortele atidavęs E. G., o šis esą su nukentėjusiuoju likęs miške Latvijoje.

N. Juškėno teigimu, namo jį vežęs draugas A. D., kuris teisme buvo apklaustas kaltinamojo prašymu. Kaltinamasis visų įvykio detalių paaiškinti negalėjo, skundėsi prasta atmintimi. Jo įvardytas draugas E. G. dabar yra jau miręs.