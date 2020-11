„Cbet“ valdytojos darbuotojui – 1,5 tūkst. eurų bauda

Anot tarnybos, teismas lapkričio 12 dieną darbuotoją galutinai pripažino padarius administracinį nusižengimą.

Bauda jam skirta už draudžiamos reklamos užsakymą televizijose „TV3“, „Lietuvos ryto TV“ ir BTV 2019 metų lapkričio 1-18 dienomis

Pasak pranešimo, transliuoti klipai su neregistruotais prekės ženklais „Cbet“, „Tuk tuk lažybos“, „Tuk tuk; Kas čia; #Aišku“, garsine informacija – „Sssssbet“ bei aktoriaus Mindaugo Papinigio atvaizdu.

Anot pranešimo, teismas konstatavo, kad reklamuojant neregistruotus prekės ženklus vaizdo klipuose buvo naudojama papildoma rašytinė, garsinė, vaizdinė informacija, kuri tiesiogiai siejama su azartiniais lošimais.

Be to, teismas nutarė, kad Lošimų priežiūros tarnyba darbuotojui buvo nurodžiusi pašalinti reklamas, tačiau jis to nepadarė. Be to, anot teismo, nors klipe nėra minimas bendrovės pavadinimas ar prekės ženklas, tačiau skelbiama informacija turi tiesioginių sąsajų su tuo pačiu metu jos skelbtomis kitomis lošimų reklamomis.