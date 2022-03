Alytaus rajone gyvenamajame name rasti neteisėtai laikomi ginklai

Alytaus rajone, Nemunaičio kaime, penktadienį gyvenamajame name rasti neteisėtai laikomi šaunamieji ginklai, pranešė Policijos departamentas.

Penktadienį apie 15 val. Alytaus rajone, Nemunaičio kaime, 1974 metais gimusio vyro name rasti neteisėtai laikomi šaunamieji ginklai: lygiavamzdis medžioklinis šautuvas nupjautu vamzdžiu be identifikacinio numerio, 5,6 mm kalibro graižtvinis šautuvas „BSA“ su optiniu taikikliu bei 7,62 kalibro graižtvinis šautuvas be identifikacinio numerio. Taip pat rasti 7 vienetai 7,62 mm kalibro šovinių bei du panašūs į šaunamuosius ginklus objektai.

Ginklus paėmė policijos pareigūnai.

Vyras uždarytas į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.