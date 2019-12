Penki patarimai namie turintiems eglutę: pavojus gali kilti netikėtai

Per praėjusius metus gyventojai ugniagesius kvietė dėl degusių kalėdinių dekoracijų, netinkamo pirotechnikos naudojimo ar tiesiog pavojingo elgesio su ugnimi. Gaisrų prevencijos ekspertai pastebi, kad žmonės retai kada susimąsto, kad gaisrą gali sukelti iš pažiūros niekuo dėta kalėdinė dekoracija – Kalėdų eglė. Žinoma, pati eglė tikrai neužsidegs savaime, tačiau didžiausią grėsmę kelia tai, kur eglę statote ir ką ant jos kabinate.

Ekspertai pateikia penkis patarimus, kuriais pasinaudojus šventes švęsti bus galima ramiai ir saugiai.

1 patarimas: būtina žinoti, kad gyva eglė tokia pat degi kaip dirbtinė

Nuvirtusi liepsnojanti eglė – vienas baisiausių vaizdų per šventes. Ugnis greitai plinta apimdama užuolaidas, kilimus ar minkštuosius baldus. Tačiau svarbiausia, visiškai nesvarbu, ar eglė parnešta iš lauko, ar pirkta ir sutverta. Lengvai įsiliepsnoja tiek sakuota natūrali eglutė, tiek pagaminta iš plastiko. Be to, labai degios yra girliandos, žaisliukai ir dirbtinis purškiamas sniegas. Būkite atsargūs ir eglutę statykite kuo toliau nuo ugnies šaltinių (pvz., židinio ar pečiaus).

Gaisrų prevencijos produkciją gaminančios įmonės vadovo Renaldo Juškevičiaus teigimu, nors užsiliepsnojančių fejerverkų ar eglučių mažėja, tačiau patys gaisrai – labai greitai plintantys, jų metu ugnis pasiglemžia itin daug turto ir sukelia didelių nuostolių.

„Tiek buityje, tiek dekoruodami namus naudojame vis daugiau plastiko ir kitų lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Neretai ugnis įsiplieskia taip greitai, kad žmonės vos spėja išbėgti iš namų. Todėl nepaprastai svarbu imtis visų saugumo priemonių. Ypač per šventes“, – sakė specialistas.

2 patarimas: ant eglės nedėkite tikrų žvakių

Tai sena ir labai graži tradicija, tačiau tuo pačiu – labai pavojinga. Žvakės ir šaltosios ugnelės ant eglutės yra visiškai nesaugūs papuošimai. Net jei ketinate būti šalia eglutės ir atidžiai stebėti atvira ugnimi degančius papuošimus, rekomenduojama juos pakeisti mažiau įspūdingomis, tačiau saugesnėmis dekoracijomis. Ugnis plinta greitai – ypatingai, jei ant eglės yra sintetinių ar popierinių girliandų.

3 patarimas: nepalikite mažamečių vaikų ar gyvūnų vienų prie eglutės

Nepalikite mažamečių vaikų vienų prie eglutės, židinio ar žvakių. Be to, pasirūpinkite, kad degtukai ar žiebtuvėliai būtų užkelti saugiai, vaikams neprieinamoje vietoje. Taip pat nepalikite girliandų lempučių degti per naktį (jas išjunkite ir išeidami iš namų).

Su gyvūnais sudėtingiau. Būtent jie kartais numeta egles, žaidžia su žaisliukais. Ne veltui internete plinta šmaikštūs paveikslėliai, kai žmonės, turintys augintinių, eglutes kabina prie lubų. Taip daryti nebūtina, bet svarbu prieš kabinant girliandas ar žaisliukus pagalvoti, kiek jie masins namuose gyvenančius gyvūnus.

4 patarimas: užsiliepsnojus eglei, adekvačiai įvertinkite – gesinti ar bėgti

Jei ugnis ką tik užsiliepsnojo ir plinta lėtai, galima mėginti ją užgesinti patys. Pirmiausiai išjunkite elektrines girliandas ir elektros tinklo, nuverskite eglę ant šono ir bandykite gesinti. Rekomenduojame namuose turėti gesintuvą arba nedegų audeklą, jie padės užgesinti gaisrą.

„Paprastas aerozolinis gesintuvas kainuoja nedaug – gerokai pigiau nei eglutė. Ši vandens pagrindu pagaminta gesinimo priemonė puikiai tinka gesinti elektros prietaisus, užsidegusius riebalus, ar netgi žmogaus drabužius, o ja naudotis – labai paprasta. Rekomenduojama gesintuvą laikyti netoli potencialaus gaisro židinio arba virtuvėje“, – sakė priešgaisrinės saugos ekspertas.

Be to, gaisro išvengti gali padėti ir dūmų detektoriai, kurie perspės apie rūkstančią eglutę.

5 patarimas: įsitikinkite, kad eglutės girlianda saugi

Dar vienas, rodos, elementarus, tačiau svarbus paminėti patarimas – patikrinti elektrinę girliandą. Dažna gaisrų priežastis – pažeisti, netvarkingi laidai. Prieš kabindami girliandą ant eglės, patikrinkite ar elektrinės dekoracijos nėra pažeistos, t.y. ar nesusidėvėję elektros lizdai, laidai ar pačios lemputės.

Įžiebę girliandą, pažiūrėkite, ar per stipriai nekaista lemputės ir jų laida. Be to, jei jūsų dekoracijų lemputės nėra energiją taupančios LED, į vieną elektros lizdą nejunkite daugiau nei trijų dekoratyvinių lempučių kištukų.