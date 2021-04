Virusas neišnyks

Girdėjau per radiją, kaip profesorius teigė, kad pradėjus visiems gyventojams skiepytis virusas išnyks. Nesutinku su tokia nuomone. Aš manau, kad COVID-19 susirgimų sumažės, bet visiškai neišnyks. Gripas, meningokokas, tuberkuliozė ir daugelis kitų infekcijų taip niekada ir neišnyko. Jei būtų mano valia, skiepijimą paversčiau privalomu. Jei nori, tegu renkasi vakciną, bet paskiepyti būtina visus. Ir reikia skiepų knygelės, kurioje įrašytų, kada ir kiek kartų buvai skiepytas. Eidamas pas gydytojus ar į kitą įstaigą, parodytum ją, ir būtų aišku, ar keli pavojų, ar ne. Nes tikrai ne visi pasisakys, ar jie skiepyti. O kaukė gali ir nusmukti.

Marija

Nemalonu jaustis apgautai

Antradienį perskaičiau "Klaipėdoje", kad normalūs vyrai Lietuvoje jau yra diskriminuojami. Niekaip nesuprantu, kur mes ritamės, kur einame, kai šitokie dalykai vyksta? Mūsų valdžiai visai stogas pavažiavo, kad tokius dalykus išdarinėja. Reikia, be abejo, daugiau moterų postuose, tačiau tai turi lemti jų savybės, jų tinkamumas tam postui, o ne lytis. Negerai šitaip, turi būti teisybė. Ir išvis tų postų pas mus yra per daug. Labai daug tikėjomės iš šitos naujos valdžios, tačiau dabar matau, kad be reikalo. "Bardakas" dar didesnis nei buvo prie "valstiečių". Labai nemalonu, kai pasijauti tarsi apgauta.

Marija

Skiepija, bet vis tiek suserga daug

Kiekvieną dieną skaitome apie tai, kad vis daugiau žmonių paskiepijama. Tačiau susirgusiųjų ir mirštančiųjų nuo COVID-19 nė kiek nemažėja. Nelabai suprantu, kodėl taip yra. Mokslininkai vis aiškina, kad tuoj kasdien fiksuosime dar daugiau ligonių. Tai kaip čia išeina: skiepijame vis daugiau ir vis daugiau žmonių suserga? Kas čia ką nori apgauti?

Henrikas

Viešųjų tualetų turi būti

Mane nervina tas nuolatinis valdininkų siūlymas prispyrus reikalui eiti prašytis į kavines. Na, negalima šitaip. Į kavines ar restoranus reikia eiti valgyti, o ne šikti, atsiprašant. Be to, jie dabar neveikia. Turi būti viešųjų tualetų mieste, kitos išeities nėra. Kiek galima tokį paprastą dalyką įrodinėti?

Edvardas V.