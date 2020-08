Turiu pasiūlymą

Aną dieną laikraštyje skaičiau apie Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, šokantį tokį neįgalų vyrą. Jis taip susirenka pinigų pragyvenimui. Skaičiau, kad poilsiautojai juo piktinasi. O ko čia piktintis? Jis ne iš gero gyvenimo ten šoka. Žmogus neturi pajamų ir prasimano jų, kaip moka. Išrinkime jį į Seimą, jis ten gaus gerą algą, tada nereikės šokti. Galės sėdėti ten ir per visą kadenciją nė žodžio neištarti, o atlyginimą gaus. Ir ne tik atlyginimą, jam priklausys ir saldainių, ir gėlių, pieštukų, kompiuterių, be to, pusvelčiui galės gyventi Seimo viešbutyje. Taps gerbiamu žmogumi, ir niekas juo nebesipiktins.

Sofija iš Palangos

Kažkas ne taip

Skaičiau, kad kas trečias Klaipėdos moksleivis neišlaikė matematikos egzamino. Kas nutiko – ar vaikai matematikos nebemoka, ar egzaminuotojai iš didelio rašto prirašė nežinia kokių užduočių, kurios net dvyliktokams nesuprantamos? Gal ministrui vertėtų pasidomėti, kas kaltas dėl tokių gėdingų rezultatų.

Kazimieras

Nusprendžiau nebalsuoti

Prasidėjo politinė ruja. Kitaip negaliu pavadinti. Negaliu nė matyti tų veidmainių, kurie ketverius metus čia akių nerodė, o dabar, apsimesdami, kad jiems mes rūpime, ėmė lįsti į akis. Nebalsuosiu už nė vieną, nes politikų melas nusibodo.

Elena

Trūksta valios

Klaipėdos centrinėje dalyje jau turbūt 30 metų stūkso sudegęs kino teatras "Baltija", tačiau nė viena Klaipėdos valdžia nesugebėjo išjudinti šito mums visiems gėdą darančio reikalo. Ir tegul tik nepasakoja, kad nieko padaryti neįmanoma, kad pastato savininkai yra nežinia kur. Tai yra netiesa. Tiesiog trūksta valios. Štai kad ir Palangos situacija – nacionalizavo sudegusią Kurhauzo dalį ir jau visai netrukus jis atstatytas atvers duris. Štai, kur tikro miesto šeimininko pavyzdys. Ar taip sunku tą patį padaryti Klaipėdoje?

Vytautas

Siutina idiotai

Sutinku, kad uždarose viešose patalpose reikia dėvėti kaukes, nes virusas niekur neatsitraukė ir gal net neatsitrauks niekada. Bet ar pastebėjote, kaip dauguma tas kaukes dėvi? Komedija kažkokia – kas po smakru, kas po nosimi. Tai kam iš viso ta apsaugos imitacija?

Pardavėja Zita