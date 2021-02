Poilsiaujate kurorte – nesigirkite

Labai papiktino per televiziją matytas reportažas, kaip kai kurie lietuviai skraido į Maldyvus, Tenerifę ir kitus kurortus. Ir dar didžiuojasi. Bent nesigirtų per televiziją, kaip šildosi saulėtame pajūryje po palmėmis. Negi numirs be saulės? Žmonės miršta neturėdami ko valgyti, pinigų ar darbo. Ir juos apkrečia tokie skraidantys po Maldyvus. Tai labai skaudina. Jie gi skraido ne privačiais, o reisiniais lėktuvais. Ir niekas nežino, ar grįždami netampa besimptomiais COVID-19 viruso platintojais. Ar jie tikrai nuoširdžiai izoliuojasi? Žinau vieną moterį, kuri vakarais išeidavo pasivaikščioti. Išsėdėti tarp keturių sienų 14 ar 10 dienų reikia stiprios valios. Bet kodėl iš viso leidžia skraidyti į užsienį per karantiną?

Marija

Mandagūs vairuotojai

Pastebėjau, kad Klaipėdoje yra vis daugiau mandagių vairuotojų. Išsukau iš S.Dariaus ir S.Girėno gatvės ir, leisdamasis nuo viaduko, sustojau praleisti pagrindiniu keliu važiavusios mašinos. Vairuotojas linktelėjo ir net kilstelėjo ranką dėkodamas. Nors praleisti jį ir privalėjau, tai, kad pastebėjo ir įvertino, pakėlė nuotaiką. Tikrai smagiau važiuoti, kai vieni kitiems nusišypsome ir padėkojame, o ne signalizuojame pirma pasitaikiusia proga.

Andrius

Taip ir neišmoko naudotis tualetu

Noriu pasipiktinti klaipėdiečiais, teršiančiais lauko tualetus. Savaitgalį buvo toks gražus oras, kad nusprendžiau pasivaikščioti iki pat jūros. Atėjus prispyrė pasinaudoti prie mašinų aikštelės stovinčiu plastikiniu tualetu. Bet užėjus į vidų net supykino. Gerai, kad su kauke buvau. Regis, jau seniai praėjo laikai, kai gamtinius reikalus atlikdavome patvoryje, bet toks įspūdis, kad dar ne visi miestiečiai išmoko klozetu naudotis. Negi taip sunku po savęs tvarkingą tualetą palikti?

Robertas

Išpakuokite konteinerius

Kodėl prie mūsų namų pastatė naujus rūšiavimo konteinerius, bet jie apvynioti plėvele ir dar užrašyta, kad negalima naudotis? Stovi seniausiai, o šiukšlių mesti negalima. Gal laukiama pavasario, o gal per daug konteinerių pripirko?

Klaipėdietė