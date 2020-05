Nusikaltimas ar ne?

Perskaičiau dienraštyje ("Amžiaus statybos nebus?", "Klaipėda", 2020 15 13) apie Bastionų tilto planų žlugimą ir pasibaisėjau. Juk niekam nereikalingam projektui iššvaistyti šimtai tūkstančių eurų. Bet kurioje privačioje įmonėje tokie veiksmai būtų vertinami teisme. Kaltininkai būtų priversti atsakyti už savo veiksmus ir atlyginti žalą. Kas atlygins nuostolius už neegzistuojantį tiltą, kurio sumanymas jau iš pat pradžių dvelkė nežinia kieno interesais ir kėlė įtarimų, kurie galiausiai pasitvirtino?

Gintautas

Viskas bus gerai

Matau, kad šią kadenciją miesto politikai dirba labiau susiklausę. Yra mažiau trinties, nei buvo anos kadencijos pabaigoje. Džiugu, kad net šios visuotinės nelaimės metu dalykiškai šneka ir meras, ir administracijos direktorius. Tai suteikia vilčių, kad viskas bus gerai.

Rimantas

Egzaminai – būtini

Esu pedagogė. Ir mokytojams, ir vaikams teko sunkus išbandymas nuotoliniu mokymu. Suprantu abiturientų nerimą dėl artėjančių egzaminų. Tačiau stebina vis garsėjančios kalbos, kad šiemet egzaminų laikyti nereikėtų. Nelabai suprantu motyvų, juk ruošėmės tam ne vienerius metus, dirbome. Ir tie, kas tikrai mokėsi, jiems jokių problemų nebus. O tiems, kurie manė, kad nuotolinis mokymas – atostogos su epizodiniais pabendravimais virtualiai, bus nelengva. Abiturientai – jau beveik suaugę žmonės ir patys turi jausti atsakomybę už save ir savo ateitį, todėl kalbos apie egzaminų atšaukimą stebina.

Mokytoja Janina

Apsimestinis rūpestis

Karantinas atskleidė tai, kas ne taip seniai inspiruodavo visokius sąmokslų teoretikus – valstybė siekia apvalyti viešą gyvenimą nuo senolių, suvarydama juos tarp keturių buto sienų, neleisdama tiesiogiai bendrauti su artimaisiais, net išeiti į lauką, be to, nuolatiniai valdžios gąsdinimai per TV varo iš proto. Valdžios motyvas – "mes jus saugome nuo viruso, jūs mums – brangūs". Šis tariamas rūpestis yra ciniškas melas. Prašytume leisti bent likusius kelerius gyvenimo metus pagyventi laisvai ir oriai, o ne kaip gyvuliams, kurių kiekvieną žingsnį nori kontroliuoti visokie ministrai ar kiti žinovai.

Edvardas, pensininkas