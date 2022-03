Nesisaugo nuo benamių

COVID-19 pandemija jau porą metų vargina žemės gyventojus. Imamasi tam tikrų apsisaugojimo priemonių nuo to pavojingo užkrato. Bet kai kuriose miesto parduotuvėse, maisto gaminių skyriuose, įvairūs kepti gardėsiai yra gražiai sudėti, bet niekaip neuždengti, nepaisant to, kad palei juos per dieną praeina daugybė žmonių. O tarp šių būna ir antisanitariškai gyvenančių benamių. Vieni gali nusičiaudėti, kiti ir piktybiškai apspjauti.

Vytas

Žvelkime į praeitį

Perskaičiau A.Aleksėjūnaitės straipsnį "Siūlymai dėl "Rybporto" kelia audrą" ("Klaipėda", 2022 03 02). Noriu pasiūlyti visą tą rajoną vadinti taip, kaip jis vadinosi iki karo ir pokario metu – Smeltės rajonu. Žvejybos uosto rajono pavadinimas atsirado apie 1950-uosius. Tačiau iki tol dabartinė naujoji perkėla ir visa pietinė dalis vadinosi Smeltės rajonu. Gal visgi vertėtų atsigręžti į istoriją?

Skaitytojas

Ar tai normalu?

Noriu pasakyti apie dar vieną nesąmonę, kuri vyksta Lietuvoje. Mano dukra iš Amerikos man siuntė nereceptinių vaistų. Na, ir ką jūs galvojate? Mano siunta sustojo Maskvoje. Man pasakė, kad iš Rusijos jie neketina nieko imti. Ar tai normalu? Užburtas ratas – nei dukrai siuntą grąžina, nei aš turiu galimybės ją gauti. Jeigu tai pradžia, kas mūsų laukia vėliau?

Elena

Nenorime jų matyti

"Karštame telefone" perskaičiau Kazio nuomonę "Nevalia taip žeminti Prezidento" ("Klaipėda", 2022 03 02). Aš labai pritariu. Neįmanoma žiūrėti. R.Valatka turi pasitraukti. Su kuo pasišneku, visi stebisi, niekas nenori jo klausytis. Ar jis ta pačia burna ir valgo? Ponia A.Maldeikienė išeidama kartu su savimi turėtų pasiimti ir savo "išmintingąjį" sūnelį ir daugiau nesirodyti. Žmonėms tikrai labai nepatinka. Daugelio pažįstamų žmonių vardu sakau, kad jie iš televizijos ekranų turi išnykti.

Aldona

Jie – ne vieni

Gražu žiūrėti, kaip klaipėdiečiai palaiko Ukrainą. Tas jausmas, kai visi kartu tylėdami krauname daiktus, – fantastiškas. Labai tikiuosi, kad mūsų pagalba jiems padės suprasti, kad savo kančiose tikrai nėra vieni.

Virginija