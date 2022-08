Nereikėjo pjauti žolės

Miesto žolynus prižiūrinčios įmonės atstovai galbūt turėtų sekti orų prognozę. Pietiniame miesto rajone žolę nupjovė prieš pat didžiuosius karščius. Kaip manote, kaip tas žolynas dabar atrodo? Ogi žalumos – nė ženklo. Vėl prognozuojami karščiai, žolynus prie namų galime pamiršti iki vėlyvo rudens. Gal vis dėlto nereikėjo skubėti šienauti?

Gintaras

Tyčiojosi iš valstybinės kalbos?

Kadangi keliuosi anksti, kartais pasiklausau radijo žinių. Klausiau miesto radijo ir penktadienio rytą, septintą valandą. Žinios, kaip žinios, tačiau kaskart vis kyla klausimas, iš kur Lietuvoje tiek nemokšų, tamsių, rusifikuotų žmonių? Tos žinių laidos metu pranešėjas skaitė tekstą apie miesto sankryžų pertvarką. Ir kad rėžė tai rėžė: "važiuoja per raudoną šviesoforo šviesą"? Na, kokio degradavimo laipsnio žmogus gali taip sakyti? Kaip galima važiuoti "per šviesą"? Juk tai ne koks nors ant kelio numestas dešros gabalas, tai net ne fizinis daiktas! Toliau pranešėjas ėmė pasakoti apie tyrimus, kuriais siekta išsiaiškinti europiečio požymius. Pasirodo, tikrieji lietuviai yra šviesiaplaukiai, mėlynakiai. Įdomu. Bet čia pranešėjas vėl rėžė, kad tokie požymiai ir yra "pas lietuvius"! Ir taip sakoma viešai per radiją, per žinių laidą! Iš kur ir atsiranda šitie rusiški vertiniai, kaip šiuo atveju "u litovcev"? Gal čia koks kitatautis rašė tą tekstą? Tikrai reikės kreiptis į Kalbos inspekciją, kad skirtų baudą už tokį neraštingumą ir tyčiojimąsi iš valstybinės kalbos.

Nijolė

Tegul būna taip, kaip anksčiau

Prašyčiau miesto valdžios persvarstyti sprendimą Herkaus Manto gatvėje nustatyti leistiną greitį tik iki 30 kilometrų per valandą. Ar nematote, kad to reikalavimo niekas nesilaiko, nes jis absurdiškas? Reikia grąžinti ankstesnę tvarką.

Henrikas

Baikite ėsti tas bulves

Skaičiau "Klaipėdoje", kad kažkokiam piliečiui smirda šviežios bulvės. Norėčiau patarti: baikite apskritai ėsti tas bulves, maitinkitės pagaliau šiuolaikiškai. Bulvėse yra daug krakmolo, kuriuo minta vėžio ląstelės. Juk yra gerokai sveikesnio maisto, bet mus kamuoja seni įpročiai.

Laima