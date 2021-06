Moteris neliko abejinga

Nežinau, kaip atsidėkoti moteriai už išgelbėtą mano gyvybę ir sveikatą. Net nemačiau jos veido, nes buvau praradusi sąmonę. Balandžio 9-osios pavakare pučiant smarkiam vėjui parkritau prie tvenkinio Žardininkų rajone. Pėsčiųjų take smarkiai susitrenkiau į betoną. Netekau sąmonės, kurį laiką nieko negirdėjau, tik vėliau išgirdau balsus. Pro šalį eidama viena moteris pasiteiravo, ar aš dar gyva, ir nuėjo. Tačiau kita moteris iškvietė medicinos pagalbą. Ji paskambino telefonu ir detaliai aiškino, kaip mane rasti. Pragulėjau kurį laiką ligoninėje, dabar jau esu namuose. Jei ne moteris, iškvietusi greitąją, nežinia kaip būtų viskas pasibaigę.

Aldona

Keista medicinos kainodara

Mano žmonai ausyje susidarė "kamštis". Pasiskambino į polikliniką, bet vizitui pas gydytoją registruoti pradės tik po savaitės. Kad nereikėtų ilgai laukti, nusprendė kreiptis į privačią kliniką. Pasirodo, konsultacija kainuoja 35 eurus. Ausies praplovimas tik 3 eurai. Bet praplauti ausies be konsultacijos neleidžia. Nei šis, nei tas. Kodėl reikia mokėti tokią sumą už tai, kad pasakytų akivaizdų dalyką? Sumokėtum už plovimą nors ir 10 eurų, kad ausį atleistų. Bet ne, pirma reikia už nieką tokią sumą sumokėti, o tada dar atseikėti 3 eurus už procedūrą.

Vidmantas

Stebina pasirinkti medžiai

Nesuprantu, kas projektavo Ąžuolų giraitę. Nei jauku, nei gražu. Turbūt tie žmonės niekada čia nebuvo – pušis susodino į balą. Ten gi buvo vienos balos. O pušims reikia smėlio. Tai gal būtų logiškiau medžius parinkti pagal dirvožemį, kad nereikėtų tiesti papildomų komunikacijų. Turime gražių lapuočių, pavyzdžiui, alyvų. Stebina ir sprendimas prie "Technoramos" parduotuvės nepalikti spygliuočio – čia augo be galo graži eglutė. Per Kalėdas ją papuošus būdavo gražus akcentas. Dabar liko tik reklaminis stulpas. Visi buvo įpratę prie to medžio. Padaryta gražiai, bet ne iki galo. Aš pasisakau už naujoves, džiaugiuosi, kai tvarkoma, bet dažnai apima jausmas, kad projektuoja ne vietiniai, o kitame mieste sėdintys žmonės.

Audronė