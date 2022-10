Kodėl mūsų negerbia?

Man nemalonu, kai autobuse vairuotojai murma po nosimi, keikiasi ar kaip kitaip rodo nepagarbą aplinkiniams. Važiavau iš miesto centro. Viena keleivė paklausė vairuotojo, ar jis važiuos pro Taikos prospektą, ar suks kitu keliu, link Šilutės plento. Vairuotojas buvo toks piktas, kad nesugebėjo atsakyti į šį klausimą. Moteriai išlipus dar nugirdau ir kelis keiksmažodžius. Būtų įdomu išgirsti iš tokio vyro, ką mes, keleiviai, jam padarėme, kad šitaip nemandagiai su mumis elgiasi? Mokame pinigus už kelionę, nešiukšliname, sėdime ir tylime. Ko dar iš mūsų reikia?

Zita

Komedija – nejuokinga

Galbūt aš per sena, bet šiuolaikiniai komikai visiškai nejuokingi. Ir tikrai ne kokį pavyzdį rodo moksleiviams, kurie per pertrauką tik jų pasirodymus ir težiūri. Visi iki vieno anekdoto, jei taip jie dabar vadinasi, neapsieina be keiksmų, moterų įžeidinėjimų, aborto, sekso temų ir panašių dalykų. Galima apie viską juokauti subtiliai, bet kai tai daroma netinkamai, komedija tampa tragedija.

Marija

Sportuosime tik namuose?

Norėjau užsirašyti į sporto klubą. Ne paslaptis, kad uostamiestyje tokių vietų ne tiek ir daug. Kad kainos didelės, ko gero, jau nieko nestebina, bet nelabai suprantu, už ką reikia mokėti net 60 eurų už mėnesio narystę? Treniruokliai tikrai nenauji, žmonių – daug, tvarka lyg ir palaikoma, bet tokios kainos aš vis tiek negaliu suvokti. Dar prieš gerą mėnesį ar du kainavo 40–50 eurų, bet ir tai atrodė gana daug. Panašu, kad visi pamažu pereisime prie sporto namuose, kai įsijungus vaizdo įrašus nereikės niekam mokėti, nebent už vandenį, kuriuo prausimės po treniruotės. Rezultatai – beveik tokie patys.

Tomas

Metai – be ligų

Kadangi esu sirgęs COVID-19 net du kartus, labiau saugausi. Parduotuvėse dėviu kaukę, dezinfekuoju rankas ir panašiai. Jau metai, kaip nesergu jokia liga. Ir tikrai nemanau, kad tai – sutapimas. Tad visiems, kurie sako, kad kaukės nesaugo, skiepai nesaugo, siūlyčiau išbandyti tai, ką pats darau. Nustebsite, kokie sveiki galite būti.

Evaldas