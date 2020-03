Kas kontroliuoja parką?

Gyvenu Parko gatvėje. Pastebėjau, kad paskelbus karantiną parke nėra jokios kontrolės, kas vakarą ten būriuojasi grupės jaunuolių po 10–15 be jokių privalomų veido apsaugų. Krepšinio aikštelė pilna žaidėjų, žaidžia krepšinį iki vėlumos. Riedutininkų aikštelė pilna dviratininkų, irgi be veido kaukių. Tiek kalbama, kad didžiausios pajėgos mieste karantino kontrolei yra skiriamos, o mes tų pajėgų nematome. Be to, nesuprantama, kodėl tame parke per naktį dega žibintai. Kam jie ten reikalingi? Jau geriau juos įrengtų mūsų gatvėje, arčiau geležinkelio, kur žmonės vaikšto.

Klaipėdietis

Gėdinga suma

Viso pasaulio turtingieji, kurie turi sąžinės, aukoja milijonus kovai su koronavirusu. Girdėjau, kad ir mūsų turtingesnieji ėmė aukoti medikams, kovojantiems su tuo baisiuoju užkratu. Tik pažiūrėjau, kad jų skiriamos sumos tokios gėdingos, jog net juokas ima. 100 tūkst. eurų skelbiasi padovanojęs vienas ponas, kuris yra pačių turtingiausių Lietuvos asmenų penketuke. Jau geriau būtų nepranešęs, kiek paaukojo, nes gėda.

Skaitytoja

Trūksta dezinfekcijos

Vieni kalba, kad už automobilių stovėjimą senamiestyje reikia mokėti, kiti – kad nereikia. O kodėl niekas nedezinfekuoja stovos skaitiklių? Gyvenu senamiestyje ir pro langą matau, kaip visokie valkatos kuičiasi po šiukšlių konteinerius, paskui čiupinėja tuos skaitiklius, ieškodami užsilikusių pinigų. Tie visi aparatai toks užkrato židinys, kad siaubas. Miestas pinigus renka, o tų aparatų nedezinfekuoja. Kodėl?

Jonas

Karantinas – pavėluotas

Mano supratimu, karantinas yra pavėluotas ir jau nebekontroliuojamas. Antraip tiek susirgimų nebūtų. Visų šių priemonių reikėjo laikytis kur kas anksčiau. Emigrantus iš karto reikėjo uždaryti.

Zita

Kur dingo seniūnaičiai?

Šiuo karantino laikotarpiu pasigedau seniūnaičių. Kur jie dingo? Ką jie gero daro dabar? Pavyzdžiui, Vilniuje, mano žiniomis, jie rūpinasi privaloma laiptinių dezinfekcija. O pas mus kur jie pasislėpė? Kai šiaip, tai visur reklamuodavosi, o dabar juk galėtų rūpintis ir prižiūrėti, kad namų administratoriai dirbtų savo darbą.

Algirdas