Dėl visko kalti narkotikai

Labai gaila merginos, iškritusios per viešbučio balkoną. Negaliu tos istorijos pamiršti, o ketvirtadienį apie tai kalbėjo ir per laidą "Bučiuoju, Rūta". Galynėtis už teisingumą šeima leidžia tūkstančius eurų, o įtariamieji – laisvėje. Dar kai viena mergina papasakojo, kas vyksta klubuose, išsigandau – vaikinai įmeta to prievartautojų narkotiko į gėrimus ir iš tiesų vežasi merginas į viešbučius. Negi nemato tų viešbučių administratoriai, kambarinės, kad kažkas negerai? Daug dalykų praslysta visiems pro akis, ypač tada, kai nenori kištis į ne savo reikalus.

Alvida

Svečiai nežino, kur teatras

Sutinku su klaipėdiečių nuomone dėl eglučių trūkumo Atgimimo aikštėje. Klaipėdos miestas nėra kažkokia blusytė. Įsivaizduokite, jeigu aš atvažiuoju į svečius į Klaipėdą ir centre pamatau tik suplyšusį metalinį laivą, nei eglutės, nieko. Jeigu esu svečias, tikrai nežinau, kur tas teatras ir kur reikėtų ieškoti miesto eglės. Kai žmonės atvyksta į Klaipėdą, pirmiausia važiuoja centrine gatve. Laivas, apkarstytas gėlėmis, vasarą gražus, bet žiemą irgi galėtų pasistengti dėl grožio.

Viktorija

Gal tai net ne gripas?

Kadangi per televiziją vis girdžiu apie gripą, norėčiau sužinoti, ar reikėtų vėl grįžti prie medicininių kaukių dėvėjimo? Parduotuvėse, autobusuose, kitose vietose žmonės ir čiaudi, ir kosti. Kai kurie nežino, kad reikėtų prisidengti. Įdomu, ką sako specialistai. Ar neartėjame prie ekstremalios situacijos? O gal tai – visai ne gripas?

Vytas

Viskas tik blogai ir blogai

Eidamas namo pastebėjau tokį keistą dalyką. Iš vienos pusės požeminės perėjos laiptai nušluoti, pabarstyti, iš kitos – eik kaip nori, klampok per sniegą. Kodėl? Ar valytojams priklauso tik vieną pusę valyti, o kitą palikti? Einu toliau ir matau, kad prie pat namų, kur baigiasi takelis, nuvalyta tik iki ten, kur prasideda daugiabutis, nors takelis tas pats, o pašluoti liko vos keli žingsniai. Ar daug laiko užtruktų nuvalyti tą trumpą ruožą, kad senoliams vaikščioti būtų lengviau?

Juozas