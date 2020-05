Ar pareigūnai miega?

Aš labai pasipiktinęs netvarka per karantiną. Visiems tai sunkus metas. Bet kai matau, kaip daugybė žmonių apsaugines kaukes nešioja nusmauktas ant smakro, ima pyktis. Taip elgiasi ir jauni, ir seni. Juk barzdos šildymas nuo viruso neapsaugos. Kad jūs žinotumėte, kas vyko per praėjusias išeigines dienas parke. Žmonės vaikštinėjo būriais, kaukėmis veidus dengė tik retas. Vyresniesiems baisu iš namų išeiti. Tik per didžiąsias šventes policininkai atidžiau žiūrėjo, ar laikomasi karantino nurodymų. O dabar nieko nebežiūri. Apsidžiaugėme švelninamu karantinu, nebesilaikome būtiniausių apsaugos reikalavimų. O kas bus po poros savaičių? Baisu, kontrolės – jokios! Pareigūnai miega ar tik imituoja darbą?

Algirdas

Bankininke, keiskimės vietomis

Perskaičiau "Klaipėdoje" straipsnį apie tai, kad Lietuvos banko vadovas ima 13 tūkst. eurų atlyginimą per mėnesį, ir taip suėmė širdį. Mes su žmona gauname 630 eurų pensijos. Gal ponas banko valdytojas norėtų su mumis bent mėnesiui pasikeisti vietomis? Užleistume ir savo butą. Galėtų pademonstruoti, kaip auginti sau gražų pilvą ir dar už komunalines paslaugas susimokėti. Tačiau jis tikrai nesikeis, nes matome, tik didelį pasipūtimą, aroganciją ir beširdiškumą aplinkinių atžvilgiu.

Algirdas

Nebėra ir pašto, ir dėžutės

Žardės prekybos centro komplekse panaikintas pašto skyrius. Jis dabar veikia parduotuvės BIG patalpose. Anksčiau pašte sumokėdavome mokesčius, išsiųsdavome laiškus. Neseniai užrašiau atviruką draugei, gyvenančiai Kaune. Bet "Žardėje" nei pašto, nei pašto dėžutės nebėra. Negi dėl atviruko turėsiu lipti į autobusą ir važiuoti į BIG'ą? Jeigu pašto požiūris į klientus būtų pagarbus, bent pašto dėžutę būtų palikę, juk vietos čia – daugybė.

Pranas

Turiu puikią kaimynę

Ne vieną dešimtmetį skaitau "Klaipėdą", bet "Karšto telefono" numeriu dar neskambinau. Vis dėlto šįsyk noriu pasidžiaugti savo kaimyne Milda, gyvenančia penktajame aukšte. Žaviuosi jos nuoširdumu, nesavanaudišku noru padėti, tolerancija, mandagumu, darnia šeima.

Agnė iš Baltijos prospekto