Spalio 8-oji Klaipėdoje

Turnyras. Šiandien nuo 9 iki 12 val. Socialinių mokslų kolegijoje vyks Klaipėdos miesto mokyklų ir gimnazijų 11–12 klasių mokinių komandų SMK salės futbolo finalas. Varžybos vyks Klaipėdoje sporto salėje "Neptūnas", Taikos pr. 61A.

Instaliacija. Nuo rytojaus Klaipėdos lėlių teatro edukaciniame centre (Vežėjų g. 4) pradeda veikti "Kaltūnas" – tai vis naujoje vietoje įsikurianti interaktyvi instaliacija. Ją galima tyrinėti individualiai arba drauge su gidu-edukatoriumiu.

Filmai. Šiandien ir rytoj 17 val. Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje vyks dviejų filmų, skirtų Žydų kultūros dienoms Klaipėdoje, demonstracija. Bus rodomi filmai "Tėve mūsų" ("Our Father") 2016 m. ir "Paskutinis ansamblis Libane" ("The Last Band in Lebanon") 2016 m.

Kursai. Šiandien 17.15 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I.Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo padalinyje (Tilžės g. 9) klaipėdiečiai kviečiami į nemokamus anglų kalbos klubo susitikimus. Kiti klubo susitikimai planuojami kiekvieną penktadienį tuo pačiu metu. Klubas skirtas turintiems bent A2 (vidutinį) anglų kalbos lygį ir norintiems patobulinti savo anglų kalbą, padiskutuoti įvairiomis temomis ir susirasti bendraminčių. Atvykusiesiems būtina turėti galimybių pasą. Prieš renginį bus vykdoma dalyvių registracija. Daugiau informacijos tel. (8 46) 314 728.

Paroda. Iki šiandienos Klaipėdos apskrities viešojoje I.Simonaitytės bibliotekoje veiks Suomijos kaligrafijos draugijos narių paroda "Laiškai kaip brangakmeniai".

Naujagimiai. Per statistinę parą pagimdė 10 moterų. Gimė 4 mergaitės ir 6 berniukai.

Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse vyks 5 laidotuvės. Mirusiųjų pavardžių artimieji neviešino.