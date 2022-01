Sausio 26-oji Klaipėdoje

Muzika. Šiandien 18 val. Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Audiotekoje (II a.) vyks muzikos gerbėjų susitikimas. Šįkart Vilius Ančeris supažindins su Roy Woodu – anglų atlikėju, dainų autoriumi ir multiinstrumentalistu, derinusiu rokenrolą ir popmuziką, į savo kūrybą įtraukusiu klasikinės ir elektroninės muzikos burtus.

Posėdis. Rytoj 15 val. nuotoliniu būdu posėdžiaus Klaipėdos savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komitetas. Darbotvarkėje numatyta išklausyti Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro bei viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" vadovų veiklos planų pristatymus, ketinama diskutuoti dėl Klaipėdos koncertų salės direktoriaus pasisakymo.

Premija. Rytoj 17.30 val. Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės Konferencijų salėje bus įteikta 36-oji literatūrinė rašytojos Ievos Simonaitytės premija. Ji šį kartą atiteko poetei Daivai Molytei-Lukauskienei už knygą "Kaligrafijos eskizai" bei žurnalistei Jurgai Petronytei ir muziejininkei Sondrai Simanaitienei už knygą "Klaipėdos senųjų kapinių istorijos". Renginys bus transliuojamas internetu bibliotekos socialinio tinklo "Facebook" paskyroje.

Ekspertizė. Tauralaukyje vienai nakčiai bus uždarytas eismas per tiltą. Savivaldybė informuoja, kad nuo rytojaus, sausio 27 d. 23 val. iki 28 d. 5 val. (iš ketvirtadienio į penktadienį), bus uždarytas eismas Klaipėdos gatve ties tiltu per Dangės upę (vyks tilto per Dangę Klaipėdos gatvėje konstrukcijų ir tilto elementų būklės ekspertizė).

Eismas. Iki 28 dienos bus ribojamas arba uždaromas eismas atskirose darbų vykdymo vietose Stadiono gatvėje. Šalia gatvės bus vykdomi darbai pagal bendrovės "Geležinkelio tiesimo centras" projektą "Triukšmą slopinančių sienelių Klaipėdos geležinkelio stotyje statyba".

Skiepai. Pasiskiepyti nuo COVID-19 galima ir Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos padalinyje (Naikupės g. 28), sausį nuo COVID-19 skiepijama antradieniais 10–16 val. ir trečiadieniais 14–20 val. Išankstinės registracijos nereikia. Skiepijama gyva eile "Comirnaty" (gamintojas "BioNTech ir Pfizer") vakcina. Būtina turėti asmens dokumentą. Tel. pasiteirauti (8 46) 366 055, mob. 8 640 42 926, nemokama linija 8 800 00003.

Naujagimiai. Per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė 2 moterys, gimė mergaitė ir berniukas.

Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami devyni mirusieji, čia bus laidojama Indrė Ramilė. Joniškės kapinėse bus laidojami trys velioniai, vyks Jurijaus Nedosekin laidotuvės – užjaučiame artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardžių skelbti nepanoro jų giminaičiai.