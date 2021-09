Rugsėjo 6-oji Klaipėdoje

Vakcinacija. Šiandien nuo 16 iki 20 val. mobili vakcinacijos komanda dirbs Kultūros fabrike, esančiame Bangų g. 5A, Klaipėda. Čia kviečiami atvykti visi, pageidaujantys pasiskiepyti nuo COVID-19 be išankstinės registracijos. Bus skiepijama "Comirnaty" ("Pfizer") ir "Janssen" vakcinomis. Išankstinės registracijos nereikia, užtenka turėti asmens dokumentą. Primename, kad pasiskiepyti be išankstinės registracijos galima kiekvieną ketvirtadienį bet kuriame Lietuvos vakcinacijos centre. Pasirinkti galima bet kurią centre esančią vakciną. Klaipėdos vakcinacijos centre Paryžiaus Komunos g. 16A gyventojai be išankstinės registracijos taip pat priimami kiekvieną darbo dieną 13–15 val. Vakcinacijos centro darbo laikas: pirmadienį–penktadienį – nuo 8 iki 20 val., šeštadienį – nuo 9 iki 12 val.

Konferencija. Rugsėjo 9 d., ketvirtadienį, 11–14 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I.Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks mokslinė konferencija "Imanuelis Kantas ir jo epocha: filosofinis, istorinis, kultūrinis kontekstas", skirta I.Kanto 297-osioms gimimo metinėms. Dalyvių skaičius ribotas. Norinčius dalyvauti prašoma registruotis tel. (8 46) 448 336. Atvykus į renginį būtina turėti galimybių pasą.

Naujagimiai. Per dvi statistines paras pagimdė 13 moterų. Gimė 11 mergaičių ir 2 berniukai.