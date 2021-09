Rugsėjo 4-oji Klaipėdoje

Šventė. Šiandien nuo 14 val. prie Jono kalnelio karatė mokykla "Shodan" kviečia visus į nemokamą šeimos sporto šventę "Samurajaus kelias".

Dirbtuvės. Šiandien nuo 15 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijos centro Parodų rūmuose (Didžiojo Vandens g. 2) vyks kūrybinės dirbtuvės su "Commune DIY" (riedlenčių perdirbimo dirbtuvės) ir "Core Indoor Vilnius" (riedlenčių mokykla).

Paroda. Šiandien 18 val. "Ramybės" galerijoje Palangoje atidaroma menininkių Editos Sabockytės-Skudienės ir Alevtinos Ščepanovos paroda "Sukurta planetoje Žemė" – ši paroda užbaigs 11-ąjį galerijos sezoną. Paroda veiks iki rugsėjo 25 d. Taip pat "Ramybės" galerijoje šiuo metu eksponuojama dailininkės Adelės Liepos Kaunaitės tapybos paroda "Tylos miestas".

Turgelis. Rytoj nuo 11 iki 14 val. Vasaros estrados prieigose Veiklių mamų klubas Klaipėdoje organizuoja "Vaikų turgelį". Jo metu vaikai patys prekiaus savo nebenaudojamais žaislais, knygomis ar sukurtais rankdarbiais.

Vakcinacija. Pirmadienį nuo 16 iki 20 val. mobili vakcinacijos komanda dirbs Kultūros fabrike, esančiame Bangų g. 5A, Klaipėda. Čia kviečiami atvykti visi, pageidaujantys pasiskiepyti nuo COVID-19 be išankstinės registracijos. Bus skiepijama "Comirnaty" ("Pfizer") ir "Janssen" vakcinomis. Išankstinės registracijos nereikia, užtenka turėti asmens dokumentą. Primename, kad pasiskiepyti be išankstinės registracijos galima kiekvieną ketvirtadienį bet kuriame Lietuvos vakcinacijos centre. Pasirinkti galima bet kurią centre esančią vakciną. Klaipėdos vakcinacijos centre Paryžiaus Komunos g. 16A gyventojai be išankstinės registracijos taip pat priimami kiekvieną darbo dieną 13–15 val. Vakcinacijos centro darbo laikas: pirmadienį–penktadienį – nuo 8 iki 20 val., šeštadienį – nuo 9 iki 12 val.

Naujagimiai. Per statistinę parą pagimdė 5 moterys. Gimė 5 mergaitės ir 1 berniukas. Gimė dvynukių sesučių pora.

Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse vyks ketverios laidotuvės. Bus laidojamas Antanas Sugintas, kitų mirusiųjų pavardžių artimieji nesutiko skelbti. O Joniškės kapinėse bus laidojamas Vytautas Rulevičius. Rytoj Lėbartų kapinėsi bus laidojami 4 mirusieji. Bus laidojama Marija Košeleva. Kitų velionių pavardės neskelbiamos.