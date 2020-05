Gegužės 15-oji Klaipėdoje

Eismas. Nuo gegužės 25 d. iki birželio 30 d. bus uždaroma (numatomas transporto eismo ribojimas) Klaipėdos gatvės dalis nuo Tauralaukio g. ir Klaipėdos g. sankryžos iki Pajūrio g. ir Klaipėdos g. sankirtos ir Pajūrio g. ruožas nuo Pajūrio g. ir Klaipėdos g. sankirtos iki Pajūrio g. ir Lazdynų g. sankryžos. Eismas bu nukreipiamas apylankos ženklais šalutinėmis kvartalo Skroblų, Kadagių, Klaipėdos ir Lazdyno gatvėmis (į vieną pusę ir į kitą). Rangovas įsipareigoja statybos metu eismo ribojimų ruože užtikrinti gyventojų ir transporto patekimą prie atitinkamų įstaigų, parduotuvių ir gyvenamųjų namų. Šiuo laikotarpiu numatyta vykdyti kelio ir aplinkinių teritorijų lietaus surinkimo kolektoriaus įrengimo darbus.

Išmokos. Balandžio mėnesį "Sodra" paskyrė nedarbo išmokas per 17 tūkst. naujai užsiregistravusių bedarbių. Preliminariais duomenimis, gegužę nedarbo išmokos iš viso pasieks 76 tūkst. gyventojų. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, nedarbo išmokų gavėjų skaičius išaugo ketvirtadaliu. Balandžio nedarbo išmokos gyventojų sąskaitas pasieks nuo gegužės 20 d. Preliminariai gegužę nedarbo išmokų suma sudarys per 26 mln. eurų. Palyginimui, balandį nedarbo išmokų už kovą suma siekė 20 mln. eurų, o tuo pačiu laikotarpiu prieš metus – 15 mln. eurų. Šiuo metu vidutinė nedarbo išmoka Lietuvoje siekia 343 eurus per mėnesį. Nors įprastai nedarbo išmokų gavėjų skaičius būna gana stabilus, jau balandį įtaką bedarbių skaičiui ima daryti sezoniškumas ir išmokų mažėja. Šiemet dėl karantino ir ekstremalios situacijos balandį nedarbo išmokų gavėjų skaičius reikšmingai išaugo.

Lėbartų kapinės. Šiandien laidojami 3 mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos, nes artimieji nedavė sutikimo.

Joniškės kapinės. Šiandien laidojama viena mirusioji. Jos pavardė neskelbiama, nes artimieji nedavė sutikimo.

Naujagimiai. Per statistinę parą pagimdė 6 moterys. Gimė viena mergaitė ir 5 berniukai.