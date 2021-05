Vokietijoje neapmokėti laivų statytojų darbadieniai

Kokybiški ar nekokybiški darbai?

„Aros Marine“ siųsti apdailininkai iš Lietuvos 2018 m. dirbo laivuose pagal sutartį su Norvegijos kompanija „Bugge & Gjertsen AS“.

Lietuvos teismams „Aros Marine“ skundėsi, kad už darbus jai nebuvo apmokėtos 7 sąskaitos, bendra skola siekė 98 637 eurus.

„Bugge & Gjertsen AS“ šių pinigų nemokėjo, nes juos neva turėjusi sumokėti kita Norvegijos kompanija „Maritime Montering AS“. Ši atsisakiusi mokėti, nes, neva, buvusi netinkama darbų kokybė.

Laivų apdailininkų grupė iš Lietuvos dirbo Vokietijos Flensburgo laivų statykloje. Ji remontavo „Irish Ferries“ keltą. Laivo remonte dalyvavo 19 dailidžių, 4 suvirintojai, projekto vadovas. Jiems taikytas valandinis atlyginimas po 24 eurus, o projekto vadovui – 28 eurai.

Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu paliko nenagrinėtą ieškinį dėl „Maritime Montering AS“. Konstatuota, kad ji neturėjo tiesioginių sutarčių su Lietuvos bendrove. Tai reiškia, kad jos ginčas su „Aros Marine“ negali būti nagrinėjamas Lietuvos teismuose, nes su Lietuvos juridiniu asmeniu jos niekas nesieja.

„Maritime Montering AS“ turėjo sutartį tik su „Bugge & Gjertsen AS“, kurią ji kaip užsakovė samdė surasti darbo jėgos. Už darbą pagal pildytus žiniaraščius sąskaitos buvo išrašomos kiekvieną savaitę.

Įvertinęs kas savaitę teiktus darbo žiniaraščius, dirbtas valandas, sutartis teismas iš „Bugge & Gjertsen AS“ priteisė „Aros Marine“ sumokėti per 65 tūkst. skolą, per 16 tūkst. delspinigių, beveik 3 tūkst. eurų teismo išlaidų. Iš „Aros Marine“ teismas priteisė sumokėti „Maritime Montering AS“ per 3 tūkst. eurų teismo išlaidų.

Teismas nesigilino kokybiški ar nekokybiški buvo darbai. Jo teigimu, patvirtindama žiniaraščius „Bugge & Gjertsen AS“ pripažino, kad darbai buvo kokybiški.

Vykdė svetimą prievolę

Toks Klaipėdos apygardos teismo sprendimas labiausiai netiko ne kam nors kitam, o byloje laimėtoja iš dalies pripažintai Klaipėdos bendrovei „Aros Marine“.

Kreipdamasi į Lietuvos apeliacinį teismą ji paprašė iš abiejų norvegų kompanijų „Bugge & Gjertsen AS“ ir „Maritime Montering AS“ solidariai priteisti jau prašytą per 98 tūkst. eurų sumą su delspinigiais ir teismų išlaidomis. Konstatuota, kad teismas nepagrįstai jai nepriteisė per 33 tūkst. eurų trūkstamos sumos.

„Aros Marine“ laikėsi nuostatos, kad tarp jos ir „Maritime Montering AS“ buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai. Jau prieš tai ji buvo apmokėjusi apie 70 proc. laivo remonto atliktų darbų sumos. Anot „Aros Marine“ atstovų, ne „Bugge & Gjertsen AS“, o „Maritime Montering AS“ kontroliavusi visus atliekamus darbus, perėmusi atsiskaitymo už juos prievolę. Teigta, kad jau buvo rengiama trišalė sutartis.

„Maritime Montering AS“ atstovai tikino, kad visus darbus kontroliavus ir pinigus mokėjusi ne ji, o „Bugge & Gjertsen AS“. „Maritime Montering AS“ tikino, kad ji nereagavusi į „Aros Marine“ siūlymą sudaryti trišalę sutartį, nes ją tenkinusi situacija, kai viską kontroliuoja „Bugge & Gjertsen AS“. Trišalę sutartį „Aros Marine“ iš tiesų buvo nusiuntusi derinti, bet ji taip ir nebuvo pasirašyta.

„Maritime Montering AS“ toliau laikėsi nuostatos, kad ieškinys jau turėtų būti reiškiamas ne Lietuvoje, o Norvegijoje arba bent jau vietoje, kur vyko darbai – Vokietijos Flensburgo teisme.

Už darbą priteisė pinigus

Šių metų balandžio 22 d. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija Lietuvos bvendrovės „Aros Marine“ naudai priėmė palankesnį sprendimą.

Ji ir toliau paliko nenagrinėtą „Aros Marine“ ieškinį „Maritime Montering AS“. Jai iš „Aros Marine“ priteisė per 3 tūkst. teismo išlaidų.

Esmė tai, kad „Maritime Montering AS“ neturėjo jokios prievolės, jokio tarpusavyje pasirašyto dokumento atsiskaityti su „Aros Marine“. Tai, kad ji kai kurias sąskaitas apmokėjusi, buvęs jos reikalas.

Tiksliau, ne tiek jos reikalas, kiek susiklosčiusi situacija, kai „Bugge & Gjertsen AS“ susidūrė su finansiniais sunkumais ir negalėjo apmokėti sąskaitų. Teismas konstatavo tai, kad kelis kartus apmokėjusi sąskaitas „Maritime Montering AS“ neįgijo prievolės jas ir toliau mokėti ir būti atsakinga, jei jos nebūtų apmokėtos.

Iš „Bugge & Gjertsen AS“ Lietuvos apeliacinis teismas priteisė sumokėti visą reikalaujamą ieškinio sumą – per 98 tūkst. eurų, per 16 tūkst. eurų delspinigių ir per 6 tūkst. eurų teismo išlaidų. Ši Norvegijos kompanija su „Aros Marine“ buvo sudariusi sutartį, kurioje numatė, kad teisiniai ginčai tarp šalių bus sprendžiami Lietuvos teismuose.

Ar tai jau reiškia, kad šioje byloje padėtas taškas? Tai nėra galutinis teismo sprendimas ir jis gali būti skundžiamas. Nors lyg ir aišku, kad už atliktą darbą, pripažinus jį, reikia mokėti.