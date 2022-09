Vaikų skriaudiką paliko laisvėje

Bylos duomenimis, šeimoje prieš vaikus smurtauta nuo 2015 m. Pora kartu augino du jų bendrus ir du vaikus iš ankstesnės moters santuokos.

Nustatyta, kad vyras nuolat fiziškai ir psichologiškai gniuždė savo sutuoktinės mažametį vaiką iš ankstesnės santuokos.

Ekspertų išvados parodė, kad dėl žiauraus elgesio mažamečio psichikos sveikatai buvo padaryta žala. Teismas konstatavo, jog vyras smurtavo ir prieš kitus šeimoje augančius vaikus.

Rugsėjo 9 d. Plungės apylinkės teismas pripažino vyrą kaltu dėl skausmo vaikams sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, piktnaudžiavimo tėvo valdžia bei sveikatos sutrikdymo mažamečiams, bejėgiams šeimos nariams.

Skiriamą bausmę teismas subendrino su anksčiau paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme.

Galutinė keturiasdešimtmečiui paskirta bausmė – lygtinis trejų metų laisvės atėmimas, bet vykdymas atidėtas dvejiems metams. Per šį laiką vyras įpareigotas dvejus metus tęsti darbą, pusmetį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, tris mėnesius dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Be to, jis turės sumokėti 1,8 tūkst. eurų baudą.

Skriaustų vaikų motina, kaltinta vaikų nepriežiūra, nuo baudžiamosios atsakomybės atleista, byla jos atžvilgiu nutraukta jai susitaikius su nukentėjusiaisiais.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavusi ir valstybinį kaltinimą teisme palaikiusi Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė Liudmila Paulienė šį teismo sprendimą ketina skųsti.

Jos nuomone, teismas nepagrįstai taikė bausmės vykdymo atidėjimą, mat nuteistasis nevykdo kitu nuosprendžiu jam paskirtos bausmės vykdymo sąlygų.

Prokurorė prašys realios laisvės atėmimo bausmės.

L.Paulienė pažymėjo, kad tyrimas buvo pradėtas gavus pranešimą apie galimą smurto atvejį šioje šeimoje prieš vieną pilnametystės jau sulaukusį vaiką. Tiriant bylą nustatyti ir kiti sistemingi smurto artimoje aplinkoje atvejai, vyras prieš šeimoje augančius vaikus naudojo psichologinį ir fizinį smurtą, taikė neadekvačias bausmes.

Vaikų motina toleravo sutuoktinio smurtą prieš vaikus, nepranešė apie tai tarnyboms ir nesiėmė jokių veiksmų užtikrinti jiems saugią aplinką.

Vaikams buvo atliktos psichologinės-psichiatrinės ekspertizės, vienas mažamečių vaikų papasakojo apie patėvio anksčiau naudotą smurtą prieš jį.

Todėl buvo atnaujintas dar 2018 m. nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio smurto prieš vieną vaikų.

Tyrimo metu paaiškėjo ir to paties vyro prieš kelerius metus įvykdytas seksualinio pobūdžio nusikaltimas žmonos dukters atžvilgiu. Už tai vyras buvo nuteistas kitu teismo nuosprendžiu.