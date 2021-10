Dėl COVID-19 pažeidimų nuteistas buvęs ugniagesių vadas kovoja teismuose: eisiu tiek, kiek galėsiu!

Siekia išteisinimo

Į nemalonumų virtinę buvęs ugniagesių vadas įsisuko praėjusių metų gruodžio pabaigoje, kai buvo išleistas iš ligoninės COVID-19 gydytis į namus, tačiau po dienos nusprendė užsukti į darbą pasiimti kabinete paliktos piniginės, nors nedarbingumo lapelis buvo išduotas iki sausio 8-osios.

Gegužę Tauragės apylinkės teismas pripažino jį kaltu dėl to, kad pasirodydamas viešoje vietoje sukėlė rimtą pavojų kitiems užsikrėsti koronavirusu, ir skyrė 3 tūkst. eurų baudą. Tačiau nuosprendį R. Masolas apskundė Klaipėdos apygardos teismui.

„Nuosprendis manęs netenkino. Buvau apsikrėtęs COVID-19, bet aštuonias dienas gulėjau ligoninėje. O susirgau dar maždaug prieš savaitę. Tai gali būti, kad kai aš atsidūriau ligoninėje, buvo jau pati COVID-19 ligos užkrečiamumo pabaiga. Nes, kiek teko girdėti, užkrėsti kitus žmones galima tris keturias dienas prieš ir apie tris keturias dienas po, kai nustatomas koronavirusas. Ligoninėje buvau gydytas vieninteliais pasaulyje antivirusiniais vaistais, kurie buvo sukurti kovojant su Ebolos virusu. Donaldą Trumpą taip pat gydė šiais vaistais ir pakėlė ant kojų“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė buvęs Tauragės rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas.

Pašnekovas įsitikinęs, kad iš ligoninės jis buvo išleistas visiškai sveikas ir negalėjo nieko užkrėsti, nes su niekuo nebendravo. Todėl kaltės nepripažįsta ir teigė sieksiantis visiško išteisinimo.

Kreipėsi į ministrą

„Kai paskutines dienas buvau ligoninėje, medikai stebėjo, kaip aš jaučiuosi be jokių vaistų. Vadinasi, tuo metu aš negalėjau netgi teoriškai nieko užkrėsti, nes jau buvau pagydytas. Teisme manęs klausė, kaip aš įrodysiu, nes turi būti ekspertas, kuris nustatytų, ar aš galėjau ką nors užkrėsti. Teisme sakė, kad ekspertą atsivesčiau pats. O iš kur man jį atsivesti? Tauragėje virusologų nėra. Kreipiausi ir į epidemiologę Daivą Razmuvienę. Ji rekomendavo man išsiųsti oficialią užklausą sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui“, – pasakojo R. Masolas.

Jis teigė paklausęs pastarojo patarimo ir prieš daugiau nei mėnesį išsiuntęs laišką ministrui, pridėdamas jame ir medicininius dokumentus iš ligoninės. „Sveikatos apsaugos ministerija nesugeba atsakyti. Jie nežino. Mano laišką persiuntė Akreditavimo tarnybai, kuri išduoda licencijas gydytojams ir tikrina jų darbą. Po kelių dienų jie atrašė negalintys atsakyti į klausimą, ar aš galėjau, ar negalėjau užkrėsti kitus žmones ir pasakė, kad mano užklausą persiuntė Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Atsakymo dar negavau“, – detalizavo buvęs ugniagesių vadas.

Paklaustas, ar tikisi, kad kreipimasis į A. Dulkį galėtų ką nors pakeisti esamoje situacijoje, R. Masolas neslėpė – ministras esą jam niekuo padėti negalėtų, nes jis tik nukreipė jo laišką tarnyboms, į kurias vyras jau buvo kreipęsis anksčiau.

„Vadinasi, jie neturi atsakymo, ar aš galėjau užkrėsti kitus. Tai kaip galėjo mane nuteisti, jei atsakymo nežino nei A. Dulkys, nei ministerija ir negali atsakyti tarnybos?“ – stebėjosi pašnekovas.

„Ką aš galėjau užkrėsti? Juk nevaikščiojau po parduotuves ar dar kažkur ir (užsukdamas į darbą – „Kauno diena“) visą laiką buvau su kauke. Net, kai mane prie namų pasitiko pareigūnai, iš mašinos išlipau būdamas su kauke ir pirštinėmis, yra įrašai. (...) Dar vienas dalykas – iš sistemos e.sveikata, vėliau, kai teismas paskelbė nuosprendį, aš išsiėmiau europinį COVID-19 pasą, kuris galiojo nuo sausio 1-osios, o karantinuotis aš turėjau iki sausio 8 dienos. Tai vėlgi įrodo, kad yra nesutapimas. Vadinasi, aš jau sausio 1-ąją galėjau keliauti po visą Europą. O viskas vyko 2020 metų gruodžio 30 dieną“, – pridūrė jis.

R. Masolas neslėpė apmaudo – dėl to, kad buvo nuteistas dėl pažeidimų, susijusių su COVID-19, jei nuosprendis įsiteisės, jam, ne vieną dešimtmetį dirbusiam ir policijos pareigūnu, tai būtų tikras akibrokštas.

„Jūs įsivaizduokite, būsiu teistas. Mano protas to nesuvokia. Jei Klaipėdos apygardos teismas nepanaikins man baudžiamosios atsakomybės, kreipsiuosi į kitus teismus – eisiu tiek, kiek galėsiu – kiek tik įmanoma. Esmė ne tik piniguose, kuriuos reikėtų sumokėti, o teistumas“, – atviravo pašnekovas ir pridūrė, jei už pažeidimą jam būtų pritaikyta administracinė atsakomybė, jos neginčytų.

Norėtų sugrįžti į darbą

Pasak R. Masolo, kai Tauragės apylinkės teismas paskelbė nuosprendį, šių metų liepos mėnesį meras atleido jį iš pareigų kaip praradusį pasitikėjimą dėl to, kad tąkart išleistas iš ligoninės užsuko į darbą ir taip esą sukėlė pavojų kitiems apsikrėsti COVID-19.

Dėl to, buvęs Tauragės rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas pateikė civilinį ieškinį Tauragės apylinkės teismui. „Savo ieškinyje jis prašo panaikinti Tauragės rajono savivaldybės mero potvarkius, dėl kurių buvo atleistas iš darbo ir sugrįžti į darbą. Jei teismas to netenkintų, R. Masolas prašo, kad darbo sutartis būtų nutraukta kitu pagrindu (ne dėl prarasto pasitikėjimo – aut. past.) ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą“, – portalo žurnalistams sakė Tauragės apylinkės teismo teisėjo padėjėjas Mindaugas Radvila.

„Norėčiau sugrįžti į darbą, nes darbas man patiko, rezultatai buvo geri. Bet, jei kažkas norėjo įkąsti, turėjo laiko. Per trejus metus sulaukiau trijų auditų, paskutinis buvo pradėtas 2020 metų gruodį ir baigtas vasarį. Tikrino visą veiklą. Surašė keliolika lapų išvadų, bet ten visiškos nesąmonės – atseit buvo keturi pažeidimai. Aš viską paneigiau ir apskundžiau Darbo ginčų komisijai. Mane atleido savaitę prieš įvykstant posėdžiams. Skundų nagrinėjimas buvo nutrauktas, nes tapo neaktualus, kadangi jau nebedirbau“, – pasakojo tauragiškis.

Šiuo metu buvęs ugniagesių vadas teigė esantis registruotas Užimtumo tarnyboje. Tačiau, kol byla nebaigta, dirbti negalintis.

Simptomai – gruodį

Dar gegužę portalo kauno.diena.lt žurnalistams pasakodamas įvykių priešistorę R. Masolas sakė, kad praėjusių metų gruodį pasijuto blogai – kosėjo, karščiavo, o bandant numušti temperatūrą antibiotikais, po kurio laiko ji vėl pakildavo, todėl nuspręsta kreiptis į medikus.

„Iš ligoninės aš nepabėgau – mane kaip pagydytą žmogų išleido namo, visas personalas taip šnekėjo. Ėjau savomis kojomis, manęs neišvežė su kažkokia priežiūra. Aš išėjau per priėmimo skyrių, žmones, perėjau per visą miestą“, – kalbėjo buvęs Tauragės rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas.

Tačiau užsiminė, kad prieš išrašant iš gydymo įstaigos jam buvo atnešti dokumentai, kuriuos jis turėjo pasirašyti. Tarp jų – ir reikalavimas saviizoliuotis namuose. Pastarąjį dalyką R. Masolas tikino sužinojęs tik vėliau, nes pasirašydamas dokumentus esą jų neskaitė.

Užsuko į darbą

Kitą dieną buvęs ugniagesių vadas teigė savo automobiliu nuvykęs į darbą pasiimti piniginės, kurią buvo palikęs kabinete.

„Būdamas su kauke ir pirštinėmis užėjau į savo kabinetą, pasiėmiau piniginę, užtrukau gal 10-15 minučių ir išėjau. Vieną darbuotoją mačiau tik iš toli – per kokius penkis metrus, bet nebendravau, o liudininkė mane atseit matė besileidžiantį laiptais – iš nugaros. Na, tai ką – aš radiaciją skleidžiu, nesuprantu? Be to, aš buvau pagydytas – pagal visus kraujo rodiklius aš buvau sveikas. Jei ir sirgčiau, aš negalėčiau nieko užkrėsti, nes kam tada kaukės?“ – svarstė jis.

Laukė pareigūnai

Kaip teigė R. Masolas, grįžusio iš darbovietės jo jau laukė policijos pareigūnai, kurie pasakė, kad vyras turėjo saviizoliuotis, tačiau jis tvirtai laikėsi savo teigdamas, kad iš ligoninės nepabėgo ir yra pagydytas.

Buvęs ugniagesių vadas tada portalo žurnalistams dar kartą pakartojo, kad tądien, kai jis apsilankė darbe, pastate beveik nebuvo žmonių – tik keli. O paklaustas, ar nemąstė apie tai, kad paliktą piniginę jam kas nors perduotų per nuotolį, nesilankant pastate, pašnekovas tarstelėjo:

„Jei būčiau žinojęs, būčiau apsiėjęs ir be piniginės. Net nepagalvojau, kad taip gali būti, kadangi aš jaučiausi sveikas, nemačiau jokių priežasčių, kad kažką galiu pažeisti. Iš ligoninės nesveikų nepaleidžia. Yra didžiulis skirtumas, kai žmogui nustato COVID-19 ir jis namuose sėdi dešimt ar keturiolika dienų be jokių vaistų laukdamas, kol galės vaikščioti, o šiuo atveju aš buvau intensyviai gydomas vaistais, kurie naikina virusą“, – akcentavo R. Masolas.

Buvęs Tauragės rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas piktinosi, kad už saviizoliacijos taisyklių pažeidimus jis baustas ne administracine tvarka, o iškeliant baudžiamąją bylą.