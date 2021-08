Reisą paženklino tragedija: laivo įgulą pakeis nauja komanda

Žinutė su keistu prieskoniu

Profesionaliu prekybinio laivo šturmanu prisistatančio Mikhailo Voytenko redaguojamoje interneto svetainėje "Maritime Bulletin" pasirodė nedidelė žinutė.

Joje skelbiama, kad rugpjūčio 28 d. Lietuvos kompanijai priklausantis motorlaivis "Libra" atvyko į Montevidėjo uostą Urugvajuje, nutraukęs kelionę iš Lagoso Nigerijoje į Stanlį Folklando salose, nes jūrininkams prireikė neatidėliotinos medikų pagalbos.

"Šeši įgulos nariai buvo pervežti į ligoninę, vienas jų jau mirė, penki serga. Mirusiam jūrininkui ir dviem ligoninėje paguldytiems pacientams nustatyti teigiami testai (COVID-19), trijų hospitalizuotų pacientų būklė yra sunki. Miręs jūrininkas yra lietuvių tautybės, iš penkių paguldytųjų į ligoninę – trys rusai ir du lietuviai", – rašoma svetainėje "Maritime Bulletin".

Tolesnis publikacijos turinys – labai stebinantis.

M.Voytenko, kuris prisistato profesionaliu prekybinio laivo šturmanu "pagal išsilavinimą ir buvusią patirtį", interneto svetainei vadovaujantis daugiau nei 10 metų, staiga ėmė postringauti skiepų klausimu.

M.Voytenko pripažįsta neturįs informacijos, ar laivo "Libra" įgula buvo pasiskiepijusi, tačiau neabejoja, kad dauguma komandos narių buvo vakcinuoti.

"Taip pat neabejojama, kad pagrindinė ligos priežastis yra vakcina. Dauguma pastarųjų koronaviruso atvejų ES, Jungtinėje Karalystėje ir JAV yra vadinamieji proveržio atvejai skiepytiems žmonėms", – dėstoma žinutėje apie COVID-19 protrūkį lietuvių laive.

M.Voytenko rašo, kad "Izraelio mokslininkai, remdamiesi naujausiais tyrimais, priėjo prie išvados (oficialiai), kad žmogaus imunitetas yra 13 kartų didesnis nei tas, kurį sukuria "vakcinos".

Pripažino skaudų faktą

Tokios interpretacijos sukėlė abejonių, ar apskritai šita naujiena – nuo pradžios iki galo – nėra melaginga.

Bendrovės "Limarko" generalinis direktorius Vytautas Lygnugaris nesiėmė komentuoti jūrininkystės portale anglų kalba skelbiamos informacijos, tačiau patvirtino, kad keli COVID-19 atvejai minėtame laive tikrai yra užfiksuoti.

Vadovas patvirtino ir vieno įgulos nario mirties faktą.

Dienraščio žiniomis, mirusysis buvo vyr. mechanikas.

"Taip, keli atvejai teigiami. Deja, vienas įgulos narys mirė, dėl to mums labai skaudu. Tačiau kol kas nėra aiški jo mirties priežastis, jūrininkas buvo vyresnio amžiaus. Dar penki komandos nariai šiuo metu yra ligoninėje, vieno jų būklė – sunki", – dienraščiui kalbėjo V.Lygnugaris.

Paklaustas, ar komanda buvo vakcinuota, bendrovės vadovas nuo komentarų susilaikė. Kur vyrai galėjo užsikrėsti, taip pat neaišku.

"Prieš dvi savaites jie išplaukė iš Nigerijos, 14 parų iki Pietų Amerikos komanda plaukė neišlipdama į krantą. Galbūt jie užsikrėtė dar Afrikoje? Vyks patikrinimas, tada ir išsiaiškinsime", – patikino V.Lygnugaris.

Vytautas Lygnugaris

Pamaina jau pakeliui

Refrižeratorinis motorlaivis "Libra" į Montevidėjų atplaukė šeštadienį. Dėl susidariusios situacijos laivas yra inkaruotas uosto reide.

"Laivas dabar stovi Montevidėjo uosto reide, jis bus karantinuojamas savaitę, po to – dezinfekuotas, ruošiama nauja komanda, kuri pakeis ten esančią įgulą, ir tęs darbus toliau", – teigė V.Lygnugaris.

Laivo "Libra" įgulą sudaro 19 žmonių, nelaimę patyrę jūrininkai bus sugrąžinti namo.

Kaip ketinama pargabenti velionio palaikus, dar neaišku.

Tačiau esą tuo veikiausiai turėtų pasirūpinti "Limarko" kompanija, kurioje dirbo mirusysis.

Hospitalizuoti vyrai ligoninėje gulės, kol pasveiks, ir tada galbūt bus parskraidinti į Lietuvą.

Dienraščio "Klaipėda" duomenimis, kompanijos "Limarko" atstovai dar penktadienį kreipėsi į Lietuvos transporto saugos administraciją (LTSA) teiraudamiesi, ar galima tęsti reisą, sumažėjus įgulai.

"Penktadienį LTSA gavo informaciją, kad laivybos bendrovei "Limarko laivininkystės kompanija" priklausančiame laive, plaukiojančiame su Lietuvos vėliava, reiso metu mirė įgulos narys. Bendrovė kreipėsi į LTSA (taip priklauso pagal reikalavimus) su prašymu leisti kurį laiką dirbti be vyr. mechaniko pozicijos laive. LTSA įvertino situaciją ir leido laivą eksploatuoti mažesne įgulos sudėtimi, kadangi laive dirba ne vienas mechanikas. Be to, naujas įgulos mechanikas, kuris pakeis mirusį jūrininką, jau yra pakeliui į laivą", – patvirtino LTSA Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Eglė Kučinskaitė.

Anot E.Kučinskaitės, šioje situacijoje LTSA kompetencija yra įvertinti, ar laivas atitinka keliamus reikalavimus laivo įgulai tam, kad jis galėtų būti saugiai eksploatuojamas, o ligos protrūkio valdymą, jūrininkų gydymą ir t. t. turi užtikrinti pati laivybos bendrovė.

Nežinia: laivas "Libra" prieš dvi savaites buvo užsukęs į Nigeriją ir iki atvykimo į Pietų Ameriką niekur nebuvo sustojęs, tad, galimas dalykas, kad komanda COVID-19 užkratą pasigavo Afrikoje. marina.taffic.com, Grahamo Buchano Inneso nuotr.

Tirs mirties priežastį

"Limarko" apie mirusį darbuotoją pranešė ir Darbo inspekcijai, ir prokuratūrai.

Dienraščio žiniomis, apie jūrininko mirtį Darbo inspekciją Klaipėdoje informacija pasiekė ketvirtadienį, rugpjūčio 26 d. rytą, veikiausiai iš karto, kai tik buvo aptiktas mirusysis.

Taigi, realiai jūrininkas mirė ketvirtadienį, o ne šeštadienį, ir laive, o ne ligoninėje, kaip buvo skelbiama svetainėje "Maritime Bulletin".

Darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus vadovas Vytautas Ročys patvirtino, kad visais atvejais, kai fiksuojama žmogaus mirtis darbo vietoje, Darbo inspekcija atlieka tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

"Kiekvienu atveju, įmonėje įvykus nelaimingam atsitikimui, bendrovė mums privalo kuo greičiau pranešti ir pateikti informaciją iš medicinos įstaigos. Mirties atvejų laivuose pasitaiko, nors tai ir nėra dažnas reiškinys. Tada mes atliekame tyrimą. Jei pasitvirtins, kad žmogus mirė dėl sveikatos problemų, nesusijusių su darbu, tyrimas bus nutrauktas. Mes tiriame tik tuos nelaimingus atsitikimus, kurie susiję su darbo santykiais", – teigė V.Ročys.

Klaipėdos apygardos vyriausioji prokurorė Dalia Pocienė patvirtino, kad savo ruožtu jūrininko mirtį tirs ir prokurorai.

"Tai ne pirmas atvejis, kai tenka aiškintis jūrininko mirties priežastį laive. Taip bus ir dabar", – kalbėjo D.Pocienė.

Laivybos bendrovė "Limarko laivininkystės kompanija" motorlaivį "Libra", kurį praeitą savaitę paženklino tragedija, įsigijo 2005 m.

Laivas anksčiau vadinosi "Nordic Frost".

1991 m. Japonijoje pastatytas motorlaivis "Libra" yra 120 m ilgio ir pritaikytas gabenti 1 920 standartinių europadėklų.

Motorlaivis skirtas gabenti vaisius, daržoves, užšaldytus arba greitai gendančius maisto produktus (mėsą, žuvis).