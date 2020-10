Reidai: Klaipėdos policininkams įkliuvo daugiau kaip 200 KET pažeidėjų

Priemonių metu išaiškinti buvo trys neblaivūs vairuotojai. Visi įkliuvo spalio 4 d., sekmadienį.

Patikslintais Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 8.40 val. Rietave, Plungės g., sustabdyto „Volkswagen“ automobilio vairuotojui (gim. 1955 m.) nustatytas 0,43 prom. girtumas. Kitas girtas vairuotojas „Volkswagen“ (gim. 1972 m.) sugautas apie 10.46 val., Vitkilių kaime. Jam nustatytas 0,73 prom. girtumas, o popietę, apie 14.30 val., Pėžaičiuose sustabdytam motociklo BMW vairuotojui (gim. 1983 m.) -nustatytas 0,35 prom. girtumas. Dar du patikrinti vairuotojai buvo vartoję alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo.

Trys vairuotojai transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės. Vieną iš jų policijos pareigūnai sustabdė rugsėjo 29 d. apie 8.10 val. Klaipėdoje, prie Vingio ir Smiltelės g. sankryžos. Kitas automobilio „Subaru“ vairuotojas (gim. 1970 m.), sustabdytas apie 17 val. Klaipėdos r., Doviluose, ne tik neturėjo teisės vairuoti, bet ir vairuodamas neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemone. O spalio 4 d. apie 17.10 val. Klaipėdoje, prie Nendrių ir Upelio g. sankryžos sustabdytas automobilio „Volkswagen“ vairuotojas (gim. 2000 m.) vairavo neįgijęs tam teisės, o automobilis nebuvo apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, jam neatlikta privalomoji techninė apžiūra.

Per vykdytas priemones policijos pareigūnai užfiksavo ir 234 kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Mobiliaisiai įrenginiais neleistinai naudojosi 46 vairuotojai, 23 – nesegėjo saugos diržų, 27 – važiavo per sankryžas degant draudžiamam šviesoforo signalui. Atsakomybės neišvengs ir septyni kelių eismo taisykles pažeidę pėstieji bei trylika dviratininkų. Trys dviračių transporto priemonių vairuotojai buvo neblaivūs – Plungėje, 1965 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,43 prom., Vitkilių kaime, elektrinio motorolerio, kuris buvo be valstybinio numerio ženklo, vairuotojui, gimusiam 1967 m., nustatytas 1,72 prom., o kelyje Šiauliai–Palanga sustabdytam, 1960 m. gimusiam dviratininkui – 0,56 prom. girtumas.