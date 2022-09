Policija primena: rudenį išauga rizika susidurti su į kelią išbėgančiais gyvūnais

Nuo 2022 m. pradžios iki rugsėjo 9 d. visoje Klaipėdos apskrityje jau užregistruoti 433 eismo įvykiai, per kuriuos automobiliai susidūrė su laukiniais į kelią išbėgusiais gyvūnais. Per keturis tokius eismo įvykius nukentėjo žmonės. Pernai tuo pačiu laikotarpiu tokio pobūdžio eismo įvykių buvo trimis mažiau, tačiau įskaitinių, per kuriuos nukentėjo žmonės, buvo dvigubai daugiau. Šiemet daugiausia susidūrimų su gyvūnais fiksuota Klaipėdos rajono (166) ir Kretingos rajono (73) keliuose.